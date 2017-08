Najvznemirljivejšega poletnega škandala letos niso prinesle gole fotografije estradnic na plaži, ampak kar poslanci, ki se prepirajo tudi na dopustu. Začelo se je s »paparaci« fotografijo Violete Tomić, ki so jo objavili na spletnem portalu Nova24. Na posnetku se je poslanka Levice po mnenju uredništva in »bralca«, ki je fotografijo posredoval, na potovanju s trajektom preveč udobno namestila in se ni vedela »prav nič damsko«. »Bralec« je presodil, da je razkrivala preveč intimnih predelov, stvar pa ga je dovolj vznemirila, da je posnetek posredoval uredništvu. Nevljudnim izpadom šovinizma navkljub je zgodba v resnici postala izjemna šele po tem, ko je prispevek na svojem profilu na facebooku pokomentirala Violeta Tomić. Menda je na trajektu nasproti nje s fotoaparatom sedel poslanec SDS Branko Grims. Poslankino razkritje je v nadaljevanju tako razjezilo uredništvo portala, da so se oglasili kar z anonimno izjavo »resničnega« avtorja, ki vsekakor ni Branko Grims, kar Tomičeva »dobro ve!«. Pri vsem je Nova24 menda posebej zmotilo namigovanje, da je »Branko Grims nekakšen perverznež, ki namesto svoje elegantne soproge raje komentira igralko iz predstave Kurba«. Ujezil se je tudi sam Grims, ki je na twitterju zapisal, da takšne novice odvračajo od pravih težav, na primer »terorističnih groženj islamistov«.

Oliver Dragojević o globalnem segrevanju, Jasmin Stavros o električnih kolesih Dalmacijo so ta teden obravnavali tudi med pogovori s hrvaškimi pevci. V reviji Zvezde so pripravili intervju z Oliverjem Dragojevićem, ki so ga najbrž prvič v karieri spraševali o tem, kakšen ima odnos z ženskami, zanimalo pa jih je tudi, kaj meni o globalnem segrevanju. Da potešimo radovednost – Dragojević ocenjuje, da je »danes kakšna vremenska sprememba hitrejša« in da je »vreme res postalo malo bolj ekstremno«. Bolj klasična vprašanja so namenili stanovskemu kolegu Davorju Radolfiju v reviji Lea, kjer morda še ne poznajo spletnih brskalnikov. Zanimalo jih je, od kdaj je glasbenik (od 10. leta), kdaj je vzljubil latino glasbo (počasi), kdaj bo izdal nov album (konec leta, najverjetneje) in koliko kitar ima (veliko). V reklamni rubriki revije Lady se je medtem pojavil še dvainšestdesetletni Jasmin Stavros, ki ga znanci menda kličejo tudi kralj zabave, trenutno pa je postal ambasador najbolje prodajane znamke elektronskih koles pri nas, saj bo tako »širil pomen športa in kolesarstva ne glede na starost«.

Petra Kerčmar na Balkan, Mario Galunič pa v samostan Na dogajanje pri južnih sosedih se po poročanju revije Zvezde menda posebej spozna voditeljica informativnega programa na Pop TVPetra Kerčmar. V reviji pravijo, da med priljubljene lokale prišteva Klub 12 v Ljubljani, kjer se »zbirajo predvsem mladi balkanskega rodu, saj tudi predvajajo takšno glasbo«. Zapisali so še, da jo zanimajo »temni« moški, in ugibajo, da je mladim poleg videza privlačna tudi zaradi dejstva, »da je že prava poznavalka Balkana, saj gre rada na jug«. Na jug ali kam drugam – znani poleti na splošno radi potujejo, zato so jih v Zvezdah spraševali tudi o tem, kdo poleti poskrbi za hišne ljubljence. Med anketiranci se ni znašel urednik razvedrilnega programa Mario Galunič, ki je za revijo Suzy povedal, da na dopustu ne počiva, ampak odkriva. Zadnja leta menda predvsem Južno Ameriko, kjer je med drugim prenočil tudi v samostanu. Z razvedrilnega programa se je poslovila dolgoletna voditeljica oddaje Dobro jutroKatja Tratnik, ki jeseni odhaja na Planet TV. To sicer ne pomeni, da z nekdanjim urednikom ne bosta izmenjala dopustniških anekdot, saj Tratnikova v reviji Nova poudarja, da so se na RTV Slovenija razšli prijateljsko in bo z bivšimi sodelavci gotovo še »kdaj spila kakšno kavico«. V novi službi vseeno ne bo mogla piti kave vsaj z Jerco Zajc Šušteršič, ki je na Planet TV po pisanju revije Suzy dobila odpoved na prvi dan uradnega dopusta.