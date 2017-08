Veliko vprašanje je, zakaj je Maribor v torek zmagal in se uvrstil v ligo prvakov. Če bi vprašali njihovega superzvezdnika Marcosa Tavaresa, bi gotovo dejal, da jim je pomagal Jezus. Tavares je namreč tudi pastor mednarodne krščanske cerkve Jezus je pot. Družina Tavares Sveto pismo uporablja kot vodnik za sprejemanje vsakdanjih odločitev, kot vodnik skozi življenje. Tavares cerkvene obrede vodi ob petkih, ker je tedaj edini dan, ko gotovo ne bo imel nogometne tekme; nedavno je sodeloval tudi pri krstu novih članov cerkve v enem od slovenskih hotelskih bazenov, obred pa se je končal z razposajenim škropljenjem in kopanjem. Vsako zadnjo nedeljo v mesecu njegova cerkev organizira piknik, na katerega vabijo tudi ljudi, ki jih zanima cerkev in bi se jim pridružili. Vsako prvo nedeljo v mesecu pa v cerkvi organizirajo športni dan. Kot je dejal v enem od posnetkov na strani cerkve na facebooku, je prepričan, da Jezus deluje tudi zunaj cerkve. Mogoče tudi na nogometnem igrišču, saj so člani cerkve Marcosa Tavaresa zmago slavili z besedami: »Bog je zelo dober!«

Shujšana gejevska diva S cerkvijo je povezan pomemben dogodek preteklega tedna – prva slovenska cerkvena gejevska poroka. Ta ni mogla miniti brez gejevske ikone dive nad divami Helene Blagne, ki je na svoji strani na facebooku zapisala, da poje na veliko porokah, a da je bil ta nastop pred Zoranom Jankovićem poseben. Med obredom je zapela v zborni nemščini, saj je eden od ženinov dolgo živel v Nemčiji. Toda žal je bila za rumeni tisk večja novica, kako Helena Blagne telovadi. Sicer je že prej objavljala fotografije v telovadkah, a je šele sedaj na naslovnici Story končno razkrila vse skrivnosti: telovadi v enem tistih salonov, ki vas med vadbo še obsevajo in grejejo, češ da to maščobe hitreje topi. Trdi, da tako telovadi že petnajst let, a menda le dve uri na teden. Če mislite, da je s tem delala reklamo kozmetičnemu salonu, se gotovo motite. Tako kot Tanja Ribič na svojem instagramu ne dela reklame za določeno sončno kremo, mar ne? Diete in hujšanje bodo namreč glavna tema jeseni, ko bo na televiziji nov šov The Biggest Loser Slovenija, v katerem bodo tekmovalci skupinsko hujšali. Vodila ga bo Špela Grošelj, ki je zaslovela tudi po tem, da je izgubila mnogo kilogramov, sedaj pa se je izkazalo, da je za voditeljico shujševalne oddaje še kako kvalificirana, saj je v javnosti končno pokazala svojega fanta, ki ni nič drugega kot osebni trener in bivši vojak, ki skrbi, da je Grošljeva v dobri formi.

Challe Salle ima bolj izklesane radiatorje kot Jernej Tozon Kako so vsi v formi, je ponovno dokazoval tudi čukasti Jernej Tozon, ki je iz Dalmacije tračarskim medijem poslal svoje fotografije v kopalkah. Tako je še enkrat pokazal, da se res rad razkazuje, čeprav mu resno konkurenco dela raper Challe Salle, ki ima malo bolj izklesane radiatorje. Za fitnes in vadbo skrbi tudi nekdanja plavalka Sara Isaković, ki se je odločila, da bo Dubaj, kjer je preživela večino svojega življenja, zamenjala za Norveško. Preselila se je namreč v Oslo, kjer bo delala v podjetju za psihične in fizične treninge, poleg pa bo organizirala še ekspedicije na severni pol. Prav v nasprotno smer, daleč od hujšanja in treninga, pa je zavil kolesar Primož Roglič. Njemu v čast so v pekarni Žak rogljičke zavili tako, da so okrogli; saj veste, rogljič – simbol Francije, okrogel pa kot lovorjev venec zmagovalca etape dirke po Franciji. Da pa ne bi bilo vse le pekarska propaganda, bo del prodaje Rogličevega rogljička namenjen financiranju kolesarskega pomladka.

Gabrova, Majdičeva, Jurasova in Gorenjakova – udarne borke za živali Pretekli teden je nekaj slavnih Slovenk glasno zaropotalo proti mučenju živali. Najprej je Tina Gaber, nekdanja miss Hawaii, registrirana lobistka ter nekdanja spremljevalka Jana Plestenjaka, na facebooku besnela zaradi prireditve Mušje dirke v Kanalu, češ da »nima več potrpljenja za tovrstne kretenizme«. Nato je gnev zlila na veterinarsko inšpekcijo in »njihove brezbrižne, podkupljene, zdolgočasene, nezainteresirance, ki totalno brez jajc odločajo, kaj je prav in kaj ne«. Prireditev je celo primerjala z obrezovanjem žensk v Afriki. Za nepoučene: mušje dirke nimajo nobene zveze z muhami, temveč so to oslovske dirke. Nekaj dni kasneje je besnela še ena estradna borka za pravice živali, Jadranka Juras, ki se je odzvala na objavo na facebooku svoje glasbene kolegice pevke skupine BillysUrške Majdič, ki je bila zgrožena nad nehumanim odstranjevanjem golobov v eni od stavb v Mariboru, ki so jih ujeli v mrežo, ko so obnemogli, pa so jih odstranili. Majdičeva je ob tem v Suzy priznala, da zaradi mučenja živali velikokrat joče. Jurasova pa je novico o odstranjevanju golobov pospremila s komentarjem, da je to nedopustno in da je jasno, kdo so tisti, ki jih je na svetu preveč – to zagotovo niso živali, ampak ljudje. Svoj lonček k estradni živaloljubosti je dodala igralka Tina Gorenjak, ki je skupaj s hčerko Nino na Kostariki skupaj z drugimi prostovoljci reševala želve.