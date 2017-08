Ginekološki oddelki rumenega tiska so te dni polno zaposleni. Tanja Žagar, ki je po mesecih ugibanja končno razkrila, da je noseča, po novem redno objavlja nosečniške fotografije z morja in drugih lokacij, zaradi česar se nam zdi, da njena nosečnost traja že skoraj eno leto. Podobno dolga se nam je zdela nosečnost televizijske voditeljice narodno-zabavne oddaje Slovenski pozdravDarje Gajšek, ki pa je ta konec tedna končno rodila. Ob tem je, kot se spodobi, spoznala »bistvo življenja in ljubezni«. Kot še poročajo Slovenske novice, je voditeljica rodila takoj po preplesani noči, ko se je vrtela v ritmu glasbe ansambla Gadi, nato pa odšla v porodnišnico.

Še enega otroka je dobil par, ki se ga morda spomnite iz resničnostnega šova Gostilna išče šefa. Teja Perjet in Jani Jugović sta po Siji dobila še Inaja, ki je ime očitno dobil po očetu. Jani, ki objavlja vlog pod naslovom Cool fotr, ima iz prejšnje zveze še sina Taja. Medtem ko se nova generacija estrade šele rojeva, pa gre ena generacija jeseni že študirat. Letos se v študijske klopi odpravljajo sin nekdanje premierke Alenke Bratušek Oskar, ki je vpisal strojništvo, hči Rada Muleja, ki se je vpisala na fakulteto za multimedije, ter sin citrarke Tanje Zajc Zupan Domen, ki se je vpisal na fizioterapijo.

Slovenija te dni izvozila Magnifica in mladinski film Medtem ko se Slovenija utaplja v navalu turistov, se domači zvezdniki in zvezdnice udeležujejo festivalov v tujini. Magnifico je minuli konec tedna nastopil na enem največjih in najbolj priljubljenih glasbenih festivalov v Evropi, Szigetu, kjer je, čeprav je nastopil na enem od manjših odrov, dodobra razgrel občinstvo in kot dokazno gradivo na facebooku objavil tudi fotografijo. Kulturni izvoz Slovenije te dni predstavlja tudi ekipa filma Košarkar naj bo, ki je v torek premiero (še pred slovensko) doživel na filmskem festivalu v Sarajevu. Premiere so se udeležili trije najmlajši glavni junaki filma, Klemen Kostrevc, Matija Brodnik in Gaja Filač, pa tudi njihovi starejši kolegi Matjaž Javšnik, Lado Bizovičar, Gojmir Lešnjak in Marko Miladinović. Miladinović se je po premieri vrnil v Beograd, kjer te dni z ekipo snema drugo sezono serije Dragi sosedje, v kateri igra tudi mladi zvezdnik filma Matija Brodnik.

Sproščene pričeske in oblegani hribi Sicer pa je poletni rumeni tisk še vedno posvečen predvsem načinom, na katere znani preživljajo poletje. Patrick Vlačič je po poročanju revije Zvezde raziskoval hribe v okolici Bohinja, Špela Grošelj se je povzpela na Triglav, Zvezdan Martič pa je skuhal golaž na odprtem ognju. Izvedeli smo tudi, da Dejan Krajnc, član zasedbe Poskočni muzikanti, ki slovi po svoji navpični pričeski, to v času, ko ne nastopa, spusti v bolj umirjeno lego. Morda tudi zato, da lažje sede v prenovljen fičko, s katerim se rad odpelje k babici. Pravi kameleon je po mnenju revije ZvezdeBoštjan Romih, ki so ga v istem dnevu na vodenju prireditve videli v obleki, popoldne pa že v natikačih. »Če bi me kdo videl v dopoldanski in popoldanski različici, bi morda pomislil, da gre za precej razcepljeno osebnost,« je za revijo povedal Romih, mi pa ga lahko potolažimo, da je prebivalstvo na splošno seznanjeno s konceptom oblačenja za različne priložnosti.

Od fotografa je teklo, ko je sledil Špeli Grošelj Kljub visokim temperaturam se je izkazal fotograf revije Nova, ki je na portoroški promenadi fotografiral Špelo Grošelj z njenim novim partnerjem, osebnim trenerjem Gregorjem Kirschem. A bolj kot novica, da držijo govorice o novem paru, nas je nasmejala izpoved fotografa, ki je redakciji revije očitno moral zaupati, v kakšnih pogojih je delal: »To noč je bilo za crknit vroče. Od mene je kar teklo. Bilo je soparno, še ob deveti uri zvečer temperatura ni padla pod 30 stopinj. V Portorožu je bila gneča, polno ljudi in avtomobilov, turistov, glasba iz vseh lokalov, pravi kaos v petek zvečer.« Pekel slovenske obale je nato popestrila estradnica: »Potem se pred mano v bližini Avditorija pojavi Špela z dekoltejem do popka, za dol pasti! Seveda sem jo slikal.« Fotografu, ki se je podpisal kot N. Divja, želimo uspešno kariero paparaca še naprej.