Jesen je rumeni tisk odrešila tegob poročanja o dopustih znanih in prinesla nove oddaje in prireditve, godne za analizo. Že v soboto bodo izbirali novo miss Slovenije, prireditev pa bo vodila Nina Osenar, ki je maja letos rodila sina Marlona. Nekdanja misica, ki zase pravi, da je bila »pred štirinajstimi leti tako rekoč miss sončne kreme (miss hawaiian tropic)«, je po rojstvu sina, ki ga ima s hokejistom Dejanom Kontrecem, kot prerojena.

Za Suzy je povedala: »Rojstvo sina je dobesedno preprogramiralo sleherno celico mojega telesa in povzročilo nekakšen umski armagedon.« Nina Osenar se počuti prerojeno, v reviji so pripomnili, da se je brez pretiranega truda vrnila v vrhunsko formo, voditeljica pa je povedala, da se poleg sinu predaja tudi svojemu partnerju, ki je po njenih besedah »prava ogrožena vrsta ljubečega partnerja in čudovitega očeta«.

Rumenemu tisku se je ta teden pridružila nova revija Škandal 24, ki jo ureja novinarka Nove 24 Marjanca Scheicher , izdaja podjetje, ki sicer izdaja tednik Demokracija, v tedniku pa ima svojo kuharsko rubriko tudi Tereza Poljanič . V prvi številki poročajo o slabo obritem obrazu Boruta Pahorja, mednožju Nine Pušlar (»med nastopom je njena obleka razkrila tisto, kar naj bi ostalo le med njo in njenim partnerjem – svojo muco«) in tem, kako je » Tanja Žagar zanosila s poročenim, mediji pa nič«. Mimogrede, moralno superioren tednik, ki je v prvi številki objavil fotografije s pogreba Gašperja Tiča , bralcem in bralkam za poslane fotografije ponuja 50 evrov honorarja.

Iz intervjuja smo lahko še izvedeli, da Luka svoje starše kliče stari in mams, predsednik pa njega kliče tamau. Veliko se pogovarjata, zadnje čase predvsem o tem, »kje je, recimo, meja med nujno politično korektnostjo in eksperimentom? Stari tu dostikrat hodi na meji, pa se posvetujeva, kdaj gre predaleč, in podobno«. Koliko »stari« posluša »tamauga«, pa je očitno drugo vprašanje.

Malo manj ogrožena vrsta je predsednik republike Borut Pahor , ki je skupaj s svojim sinom dal prvi skupni intervju, in sicer za revijo Avenija. Medtem ko Pahorja na instagramu zaradi fotografije na supu primerjajo z Jezusom, njegov sin Luka Pahor Pečar pravi, da je »stari legenda. On teče na ure. Na ure! Pa kje imam jaz toliko časa?« Pahorjev sin je povedal, da se je kljub pomanjkanju časa lani z očetom udeležil polmaratona v Ljubljani in ga premagal za 10 minut. Ko je Pahor pripomnil, da je imel krče, je sin odvrnil: »Joj, ubogi, krče je imel. A vidite, on je nonstop tekmovalen. Po mojem, ko teče sam, tekmuje z rastlino ob stezi.«

Bunderla samski, Pesek z nekdanjo misico

Rumeni tisk se po poletnem pisanju o dopustih znanih vrača v ustaljene tirnice. Na sporedu je spet več prireditev, ki ponujajo priložnost za iskanje novih parčkov. Ker sta skupaj obiskala festival Panč, so v reviji Zvezde potrdili zvezo med komikom Tinom Vodopivcem in pevko Urško Majdič ter razkrili, da je radijski voditelj Klemen Bunderla po novem samski, za kar naj bi bil kriv njegov nabito poln urnik. Lady poroča, da je srečno zaljubljen Filip Pesek, motivator in sin televizijske voditeljice Rosvite Pesek. Njegova izbranka je osem let starejša Tina Petelin, nekdanja miss Slovenije, ki jo je spoznal prek oglasa za svojo delavnico na facebooku. O novi zvezi špekulirajo tudi pri reviji Nova, kjer so prejeli fotografije Jana Plestenjaka in neznane ženske. »Pevec, ki je v zadnjih medijskih pogovorih zatrjeval, da je samski, je bil v družbi malce starejše ženske, najverjetneje njegovih let.« Plestenjaku, ki očitno že sodi v kategorijo »malce starejših«, so v reviji zaželeli, da bo po vseh »mičnih manekenkah in lepoticah« končno našel pravo, »s katero bo zajadral v resno razmerje«.

Ljubezen naj bi se obetala tudi Salome, ki se z Miho Kavčičem odpravlja v New York. Salome je za revijo Suzy povedala, da ji astrologinje napovedujejo izjemne priložnosti, ki jih ne sme zapraviti, celo delo naj bi ji ponudili: »Najbolj vznemirljivo pa je to, da me tam čaka ljubezen.«