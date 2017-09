Kolesar, ki po Cesti Ljubljanske brigade vozi od Šiške proti Stegnam, vozi ob desnem robu cestišča. Toda nekaj deset metrov preden Cesta Ljubljanske brigade prečka severno mestno obvoznico, kolesar naleti na prometni znak, ki brez kakršnega koli jasnega razloga prepoveduje nadaljnje kolesarjenje ob desnem robu cestišča. Kolesar mora cesto prečkati in nato voziti po obojestranski kolesarski stezi na levi strani ceste. Tako vozi le 230 metrov, saj mora kmalu potem, ko Cesta Ljubljanske brigade prečka obvoznico, znova prečkati cestišče in od tam naprej sme ponovno voziti ob desnem robu cestišča.

Na to problematiko nas je opozoril bralec Franc Domjanič, ki se s prometom profesionalno ukvarja že več kot 40 let. »Takšnega vodenja kolesarjev nisem videl še v nobeni razviti državi z velikim deležem kolesarjev,« je zagotovil Domjanič, ki meni, da za kolesarje ni varno, da morajo brez kakšnega utemeljenega razloga kar dvakrat tako nenadno spremeniti smer.

Prilagajali so se prostorskim možnostim

»Tako vodenje kolesarjev, ki je bilo urejeno glede na prostorske možnosti, obstaja že več let in nanj v vsem tem času nismo prejeli pritožb,« so zatrdili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Na občini ocenjujejo, da je takšna ureditev varna, »saj je z zarisanim prehodom in prometno signalizacijo zagotovljeno varno prehajanje kolesarjev na kolesarski pas oziroma z njega«.

Predsednica Ljubljanske kolesarske mreže Lea Ružič poudarja, da je trenutna ureditev prometa »popolnoma nesprejemljiva po vseh petih merilih urejanja kolesarske infrastrukture. Torej z vidika varnosti, zlasti pa udobja, direktnosti in povezanosti, to pa vpliva tudi na privlačnost.« Ružičeva je pojasnila, da se zaradi prečkanj in čakanja, da dobijo prednost pred vozili, kolesarjem podaljša čas potovanja. »Več prečkanj pomeni več potencialnih konfliktov z vozniki. Če je kolesar ves čas na cesti, so vozniki bolj pozorni, kot če nenadoma prečkajo cesto,« je na nevarnost opozorila Ružičeva.

Po mnenju Ružičeve na odseku Ceste Ljubljanske brigade pri prečkanju obvoznice ni premalo prostora, zaradi česar kolesarji poti ne bi smeli nadaljevati ob desnem robu cestišča kot na preostanku omenjene ulice. »Če je dovolj prostora za nepotrebno kolesarsko stezo, je dovolj prostora za vožnjo po cesti,« je prepričana predsednica Ljubljanske kolesarske mreže.