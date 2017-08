Prometne navade se spreminjajo, turistična sezona pa nekatere novosti še poudari. Prejšnji teden smo med vožnjo od Tupalič pri Preddvoru do Zgornjega Jezerskega dobili potrditev, da kolesarji in motoristi na tej cesti prevladujejo. Našteli smo jih celo več kot osebnih vozil, gre pa za dokaj ozko in ovinkasto, tudi nepregledno cesto z omejitvami hitrosti na 60 in tudi 50 kilometrov na uro. Ker gre za kar zahteven vzpon, na cesti ni veliko družinskih kolesarjev, zato pa vas drveči rekreativci pri spustih presenetijo s hitrostmi nad 50 kilometri na uro.

Na tej cesti, ki vodi tudi skozi najdaljšo slovensko vas Kokro ob istoimenski reki, je bilo letos že sedem prometnih nesreč in v večini od njih so bili udeleženi motoristi, ki pa niso vedno krivci za nesreče med Preddvorom in Jezerskim. V avgustu se je zgodila nesreča s tremi poškodovanimi kolesarji, ki so vozili v skupini in imeli premajhno varnostno razdaljo: »Ta cesta in še nekatere na Gorenjskem so v tem času zelo obremenjene s kolesarji in motoristi. To velja tako za cesto na Jezersko kot tudi cesti od Škofje Loke v Selško in Poljansko dolino. Opozoriti je treba še na ceste v turističnih krajih, kot so Bled, Bohinj in Kranjska Gora,« opozarja Bojan Kos s kranjske policijske uprave. Omeniti velja še, da je izredno nevarna tudi cesta med Bohinjem in Bledom, ker se v gostem prometu v turistični sezoni znajdejo skupaj tako enosledna vozila kot avtomobili in težki tovornjaki.