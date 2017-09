Prvi polčas je bil izenačen. Rusi so največ vodili za sedem Hrvati za štiri, polčas se je končal z izidom 46:42. Odločilna je bila tretja četrtina. V njej so v enem obdobju praktično vsak napad zaključili s tremi točkami, ali s trojko ali s košem in še zadetim prostim mestom. V tem obdobju sta blestela predvsem Aleksander Šved in Vitalij Fridzon. Bila sta najzaslužnejša, da je njuna ekipa prišla do vodstva s 67:51, ki ga je po trojki Dimitrija Hvostova še povišala. Ko je bila prednost Rusov na začetku zadnjega dela +21, je bilo jasno, da bodo v četrtfinale napredovali Rusi, njihov tekmec bo Grčija, ki je bila v soboto boljša od Litve.

V ruski vrsti je bil najučinkovitejši Šved, dosegel je 27 točk, Viktor Zubkov in Dimitrij Kulagin sta jih prispevala 14, Fridzon pa 13. Pri Hrvatih je Bojan Bogdanović dosegel 28 točk in je bil edini kolikor toliko razpoložen igralec. Odpovedal je zvezdnik Dario Šarić, slovenski južni sosedi so igrali slabo tudi v obrambi.