Španija, Francija, Litva, Srbija. Košarkarski strokovnjaki so se pred začetkom košarkarskega evropskega prvenstva strinjali, da je to četverica reprezentanc, ki veljajo za največje favorite za osvojitev odličij. Številnim poškodbam in odpovedim navkljub. A pri napovedih so se ušteli, saj sta se dve spotaknili že na prvi oviri v izločilnim bojih. V osmini finala je namreč Nemčija izločila Francoze, Grčija pa Litovce.

Večje presenečenje kot uspeh Nemčije je zmaga Grčije, ki sta jo v pripravljalnem obdobju pretresla dva dogodka. Najprej je sodelovanje odpovedal zvezdnik NBA Giannis Antetokounmpo, na katerega je tamkajšnja košarkarska srenja polagala ogromno upov, nato pa sta si nekaj dni pred odhodom v Helsinke na enem izmed treningov v lase skočila še Nikos Pappas in Ioannis Bourousis. Igralca sta nato v izjavi za javnost dejala, da je šlo le za iskrico, a je bila stvar očitno precej hujša, saj je bilo na tekmah opaziti, kako se eden drugega izogibata v širokem loku. Po slabih predstavah v skupini si je tako Grčija kožo reševala v zadnjem krogu proti Poljski, jo premagala in tako kljub vsem težavam odpotovala v Carigrad.

»To je nov začetek,« je kratko in jedrnato takrat povedal branilec Thanasis Antetokounmpo in očitno mislil povsem resno. Grki so namreč v soboto igrali kot prerojeni in na krilih Kostasa Sloukasa domov poslali sicer že celoten turnir neprepričljivo Litvo. »Neverjetna zmaga. Ne vem, koliko ljudi je verjelo, da nam lahko uspe, a mi smo po ogledu tekem Litve vedeli, da imamo lepe možnosti za uspeh. Naša glavna naloga je bila, da omejimo njihove skoke v napadu, kar smo tudi naredili. Samozavest nam je zrasla, zato verjamem, da to ni naša zadnja zmaga tu v Carigradu,« je povedal grški branilec Nick Calathes.