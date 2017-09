Prvi regijski izbor bo letos na Gorenjskem, od koder je tudi aktualna zlata gazela. Šenčurski Euro Plus, krovno podjetje skupine NiceLabel, je ob priznanju srebrna gazela leta 2015 lani prejel še zlato in si tako predvsem v slovenskem okolju okrepil prepoznavnost. V mednarodnem poslovnem svetu je namreč to globalno podjetje, ki je eno vodilnih na svetu na področju programske opreme za tiskanje etiket s črtno kodo in označevanje, zelo dobro znano.

Dinamično zaposlovanje Poleg Slovenije ima svoje podružnice v Nemčiji, v ZDA in na Japonskem, skupaj pa zaposluje 118 ljudi. »Do konca leta bomo zaposlili še 15 sodelavcev, predvsem v prodaji in na področju tehničnih storitev, tako v podružnicah kot v Sloveniji. V zadnjih dveh letih smo postali bolj prepoznavni v slovenski poslovni skupnosti in tudi v lokalnem okolju. Prej za nas večinoma še niso slišali. Prejemamo predvsem več ponudb za zaposlitev oziroma ponudb za različne oblike sodelovanja. Veseli smo, če se nam oglasijo vrhunski in drugi kakovostni kadri,« poudarja Matej Košmrlj. Skupaj z drugimi nagradami in priznanji, kot sta evropska poslovna nagrada in certifikat AAA, predvsem pa s kakovostnimi programskimi rešitvami in čedalje večjim številom referenc med podjetji s seznama Fortune1000 jim gazele po Košmrljevem mnenju povečujejo kredibilnost na mednarodnih trgih.