Nastop na SP 2018 si je priigralo že sedem reprezentanc. Poleg gostiteljice Rusije imajo vozovnice za mundial še Brazilija, Mehika, Japonska, Iran, Belgija in Južna Koreja. Iz Evrope so blizu prvemu mestu v skupini in neposredni uvrstitvi v Rusijo še Nemčija (potrebuje še točko), Anglija (potrebuje še točko), Španija (potrebuje še zmago) in Srbija.

Srbija je dosegla veliko zmago na gostovanju v Dublinu, kjer je premagala Irsko z 1:0 z golom branilca Aleksandra Kolarova v 55. minuti. Srbi so trpeli zadnjih 25 minut tekme, saj je bil izključen Nemanja Maksimović, ki je igral tudi za Domžale. »Ena najtežjih tekem v moji karieri. Zaslužena zmaga, saj je Irska le enkrat resneje ogrozila naš gol. Ker v prvem polčasu nismo dobro igrali, sem igralce med odmorom vprašal, kdaj bodo začeli igrati nogomet. Srečno smo dosegli gol in bili boljši v drugem polčasu,« je ocenil selektor Srbije Slavoljub Muslin..

Medtem ko je Srbija z zmago naredila velik korak proti SP, si je Hrvaška s porazom v Eskišehiru proti Turčiji z 0:1 zapletla položaj v skupini I. Po točkah jo je ujela Islandija, Turčija in Ukrajina pa sta se približali na dve zaostanka. Na udaru kritik se je znašel selektor Ante Čačić, ki je bil dobre tri mesece tudi trener evropskega Maribora. Vse glasnejše so zahteve po njegovi zamenjavi. Na zadnjih treh tekmah je izgubil v gosteh z Islandijo in Turčijo ter doma komaj premagal avtsajderja skupine Kosovo. Hrvaška je bila oškodovana za enajstmetrovko, po prejetem golu v zadnje četrt ure pa ni znala ogroziti gola Turkov, čeprav ima v svojih vrstah enega najboljših vezistov na svetu Luko Modrića. Čačiću očitajo, da nima igre, sistema in hierarhije v ekipi, najbolj pa mu zamerijo, da je tudi po porazih zadovoljen s predstavo. »Zadovoljen sem z igro, manjkal je le gol. Vseh 90 minut smo tekli, prevladovali in kontrolirali tekmo. Pripetila se nam je le ena napaka. Pred prejetim golom je bil prekršek na Mandžukiću. Poraz ni tragedija, še vedno smo prvi,« je povedal Ante Čačić. Čakata ga še tekma z odpisano Finsko v Osijeku in gostovanje v Ukrajini.

V Južni Ameriki ima možnosti za nastop na SP še sedem reprezentanc. V težavah je dvakratna svetovna prvakinja Argentina. Čeprav je zamenjala selektorja (Sevilli so ugrabili Jorgeja Sampaolija), taktiko (sistem 3-4-3 s sanjskim napadom Dybala-Icardi-Messi) in igralce (izločitev Higuaina), so Messi in druščina doma le remizirali z zadnjeuvrščeno Venezuelo, ki je po vodstvu z 1:0 zabila avtogol. Argentina je peta v skupini, kar vodi v dodatne kvalifikacije z Novo Zelandijo. Na zadnjih dveh tekmah bo igrala doma s Perujem, s katerim je izenačena po točkah, in Ekvadorjem. V Aziji si je dodatne kvalifikacije priigrala Sirija, ki zaradi vojne v državi domače tekme gosti v Maleziji. Tekmec v dodatnih kvalifikacijah bo Savdska Arabija.