Tekmo so odprli agresivno, kar smo pričakovali, saj je bilo tako tudi na prvih treh obračunih. To nas ni zmedlo, v drugi četrtini pa niso več zdržali našega ritma. Dobri smo bili v obrambi, na koncu pa poskrbeli tudi za nekaj atraktivnih potez, ki jih do zdaj z naše strani ni bilo v izobilju. Četrta zmaga je v žepu, misli pa so že osredotočene na Francijo.

Lepo je. Sicer pa sem jih poslušal že na sredini igrišča po tekmi in jih bom gotovo še do naslednjega obračuna. Ne uide mi, da soigralce peljem na pijačo ali na pico.

Tekma z Islandijo ni pravi pokazatelj strelske forme. A dejstvo je, da samozavest pri vsakem posamezniku z zmagami raste, posledica pa je tudi večja natančnost pri metih. Zmagovalna miselnost je vedno pomembna. Ključno pa je, da držimo ali še nadgradimo igro v obrambi, saj nas bo to držalo pokonci, ko ne bomo zadevali.

O teh stvareh odloča selektor. So pa vloge v moštvu porazdeljene in mislim, da se na prvenstvu ne bodo več menjale. Naša naloga je, da jih upravičimo in poskušamo priti do uspeha. V reprezentanci ni prostora za egoizem, saj se tu igra za grb in domovino.

Analiza Francije naš še čaka, a tudi nje se ne bomo ustrašili in bomo odločno krenili na zmago. Gre za kakovostno reprezentanco, ki ima v svojih vrstah največ zvenečih imen v naši skupini. A kakovostni smo tudi mi. Pričakujem, da sem jim bomo dobro zoperstavili. Pomembno bo, da se bomo dobro spočili, saj so noge zdaj že malce težke, še posebej pri igralcih, ki veliko igrajo. Ob tem pa moramo umiriti še glavo in na zadnji obračun v skupini kreniti psihološko pripravljeni.