Letošnji teniški US Open je v osmini finala pri moških postregel z najbolj razburljivim dvobojem turnirja. Juan Martin del Potro je v dvoboju z Dominicom Thiemom kot bi vstal iz pepela dobil izgubljen dvoboj. Celo po koncu dvoboja je bila statistika na strani Thiema: rešil je enajst žogic za odvzem servisa (Del Potro pet), dosegel je 51 neubranjenih udarcev (tekmec 31), naredil je 53 neizsiljenih napak (Argentinec 59), šestkrat je tekmecu odvzel servis (nekdanji zmagovalec US Opna petkrat), skupno je osvojil 141 točk (Južnoameričan 139)... Povrhu je Dominic Thiem vodil z 2:1 v nizih in 5:2 v igrah. Imel dve zaključni žogici… In po dobrih treh urah in pol izgubil s 6:1, 6:2, 1:6, 6:7 (1), 4:6.

Juan Martin del Potro je vnovič navdušil ter pri teniških navdušencih zbudil nostalgične spomine, ki so jih sicer ves čas deležni ob zmagah Rafaela Nadala in Rogerja Federerja. Nihče ne dvomi o tem, da bi imel, če ga ne bi ustavile poškodbe zapestja, Del Potro danes v vitrini več najprestižnejših naslovov s turnirjev največje četverice kot le osamljenega iz leta 2009. Tedaj je visokorasli Argentinec v New Yorku v finalu presenetljivo premagal Rogerja Federerja s 3:6, 7:6 (5), 4:6, 7:6 (4), 6:2. Za osvežitev spomina: istega leta je Federer na poti do edine zmage na Rolandu Garrosu v polfinalu po izjemni borbi s 3:2 v nizih premagal Del Potra.

Da bo letošnja nostalgija v New Yorku še večja, bosta s četrtfinalnim dvobojem poskrbela 28-letni Del Potro in 36-letni Federer, ki je v tej sezoni še neporažen na turnirjih največje četverice. Dobil je vseh sedem dvobojev v Melbournu in Londonu, štiri v New Yorku, v Parizu pa ni nastopil. Federer in Del Potro bosta že dvaindvajsetič prekrižala loparja. Šestnajst dvobojev je dobil Švicar, ki je po prvih dveh tesnih zmagah na zadnjem letošnjem turnirjev vse boljši. V osmini finala je njegovo moč občutil Nemec Philipp Kohlschreiber. Kljub popisani statistiki se Del Potro in Federer od finala leta 2009 v New Yorku nista nikoli več pomerila. Pestro bo tudi na tribunah osrednjega stadiona Arthur Ashe, saj ob dvobojih Del Potra njegovi privrženci bučno izražajo svoj temperament, medtem ko so Federerjevi navijači tradicionalno bolj umirjeni.

»Turnir v New Yorku je moj najljubši in ko dobiš takšen dvoboj, kot sem ga proti Thiemu, imaš posebne občutke. Takšne, ki te nagradijo za ves vloženi trud. Dobil sem nov epski dvoboj, ki mi veliko pomeni,« pravi Juan Martin del Potro, ki ga bolj kot dvoboj s Federerjem veseli drugo dejstvo: »Po osmih letih bom znova nastopil na osrednjem igrišču. Na njem si želi igrati vsak teniški igralec. Na tem stadionu sem v preteklosti že zmagal. Dolgo sem čakal, da bom na njem lahko znova nastopil.« V izjavi Del Potra je bilo moč čutiti kritiko na račun organizatorjev, ki so kar štiri dvoboje letos na osrednjem stadionu namenili Marii Šarapovi. Ruska dopinška skesanka je bila namreč deležna številnih kritik najboljših igralcev in predvsem igralk, ki so se borili na precej manjših stadionih.

V ženski konkurenci Američani letos doživljajo lepe trenutke. Kar tri Američanke so se uvrstile med najboljšo osmerico, med njimi tudi Madison Keys. Šestnajsta igralka sveta je z zmago v osmini finala s 7:6 (2), 1:6, 6:4 Ukrajinki Elini Svitolini preprečila, da bi na svetovni lestvici teoretično lahko prehitela Karolino Pliskovo.

Med dvojicami se je v New Yorku izkazala Andreja Klepač. Primorka je skupaj s Španko Mario Jose Martinez Sanchez dobila tri dvoboje, najbolj odmevna pa je bila zmaga v osmini finala, v katerem je bil slovensko-španski par boljši od prvih nosilk, Rusinj Ekaterine Makarove in Elene Vesnina. Slovenka in Španka sta morali včeraj s 6:7 (2), 3:6 po uri in 36 minutah priznati premoč Čehinjama – zmagali sta Lucie Hradecka in Katerina Siniakova.