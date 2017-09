Čeprav smo v Dnevniku že poročali, da je avstrijska raziskava pokazala, da sredinski reševalni pas ob prometnih nesrečah na avtocestah ni najboljša rešitev, pa pri nas še vedno velja in v izognitev hudim težavam reševalcev se je treba ob zastojih pravilno razvrščati.

Tega naši vozniki očitno ne poznajo. Konec tedna se je v predoru Karavanke pripetila nesreča zgolj z materialno škodo. Nastali so dolgi zastoji, vozniki na sredini niso pustili prostega pasu in gorenjski policisti so javnost opozorili, da so se do kraja nesreče prebili z nemalo težavami, predvsem pa precej počasneje, kot bi se lahko.

Še huje pa je, če ob zastojih vozniki kolono vozil prehitevajo po odstavnem pasu. Ne le da je tako ravnanje nepošteno do pravilno stoječih v koloni, je tudi nevarno in predvsem kaznivo. Primorski policisti so tako početje ob koncu tedna kar pričakovali in voznikom postavili zasedo.

Policisti so res ugotovili, da vozniki ne upoštevajo pravil razvrščanja ob zastojih in da velikokrat prehitevajo tudi po odstavnem pasu. V enem dnevu so takim izdali 21 plačilnih nalogov, na katere so napisali po 300 evrov globe.