Drugi konec tedna v septembru je v Kamniku že skoraj pol stoletja rezerviran za največji etnološki festival v Sloveniji, letos že 47. Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Središče mesta bo v znamenju tradicije, etnologije in zabave vse od četrtka do nedelje.

Obiskovalcem bo na voljo pester program razstav, glasbenih in kulturnih nastopov, bogata ponudba za najmlajše in sejem domače in umetnostne obrti. Vrhunec večdnevnega festivala bo znova tradicionalna nedeljska povorko narodnih noš, ko se bo ob 15. uri po starodavnih kamniških ulicah pod malim gradom vil sprevod čez dva tisoč v noše odetih posameznikov, skupin in konjskih vpreg.

Uradno odprtje festivala bo v petek ob 19. uri; zbrane bosta nagovorila kamniški župan Marjan Šarec in direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Božena Peterlin. Ljubitelji narodno-zabavne glasbe bodo lahko že v petek zvečer na Glavnem trgu prisluhnili Dejanu Vunjaku in Veselim svatom, v soboto zvečer se bodo lahko vrteli v ritmih Kingstonov in Gorenjskega kvinteta, v nedeljo pa bo na sporedu revija narodno-zabavnih ansamblov Ognjeni muzikantje, skupina Špica, ansambel Domačini in skupina Bojsi.

47. Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine bodo popestrile tri razstave; v občinski stavbi bo na ogled razstava Oblačilna dediščina v upodobitvah Jane Dolenc, v Galeriji Dika razstava Prišla je na kant, a je nosila gosposki gvant!, v Galeriji Mihe Maleša pa razstava Z zlato nitjo stkano. Organizatorji so iz množice pestrega programa izpostavili zlasti petkov nastop Šaleškega študentskega okteta – Jamranje v slovenski ljudski glasbi, ki bo ob 18. uri na glavnem odru; sobotno 12. tekmovanje harmonikarjev za pokal narodnih noš, stand up nastop Andreja Težaka Teškyja ob 17. uri na odru pri Kavarni Veronika ter nedeljske dopoldanske nastope tujih folklornih skupin iz Zagreba, pobratenega mesta Troffaiach, Poljske, Ukrajine, Madžarske in Romunije. Otroke bo zagotovo ogrela tudi nedeljska otroška predstava Vroča župa in predstavitev Slovenske vojske ter PGD Kamnik v Parku Evropa.