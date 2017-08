Mali nogomet s petimi igralci in vratarjem na travnatem igrišču postaja vse priljubljenejši. Prihodnji konec tedna bo v Čatežu ob Savi potekala liga prvakov, ki bo privabila okoli 1400 udeležencev iz vse Evrope. Lani so turnir pod okriljem Evropske malonogometne zveze (EMF) organizirali v Mariboru, kjer se je predstavilo 67 moštev iz 21 držav. Slavila je ekipa Aramis iz Madžarske, ki je v finalu ugnala romunski Juventus Sibiu.

EMF ima sedež v Pragi na Češkem, vendar je operativna pisarna v sosednji Budimpešti. V članski kategoriji lahko sodelujejo moštva z igralci amaterji, ki niso registrirani kot profesionalni nogometaši, ampak morajo predložiti dokazila, da hodijo v službe zunaj nogometa. Primer – v Čatežu se lahko predstavijo tudi igralci iz druge in tretje slovenske lige, ki nista profesionalni tekmovanji. Pravila pravijo, da se lahko iz vsake evropske države prijavi največ osem moštev. Slovenske barve bo med drugim predstavljal lanski prvak NK Kapela Ekosen, organizatorji pa pričakujejo tudi slovita imena, kot so Juventus, Milan, Inter ... V veteranski kategoriji lahko nastopijo nogometaši, ki so starejši od štirideset let, kar je edina omejitev. »Če bi izpolnil starostni pogoj, bi lahko nastopil tudi Cristiano Ronaldo,« v smehu pravi direktor turnirja in predsednik Malonogometnega združenja Slovenije Andrej Manfreda, ki je tudi član izvršnega odbora EMF.

Kot je povedal, bo velika večina od 1400 udeležencev igrala nogomet. Veliko nogometno igrišče bodo razdelili na štiri dele, kar pomeni, da bo glede na kapaciteto v Čatežu hkrati potekalo deset tekem, na dan pa bodo organizirali po sto dvobojev. Na igrišču v velikosti 48 krat 28 metrov bodo igrali dvakrat po dvajset minut, posebna dimenzija golov pa meri 4 krat 2 metra. »Za zdaj kaže, da bo sodelovalo 21 držav, čeprav še vedno obstaja možnost, da se bodo priključili tudi Avstrijci in Kazahstanci. V obeh kategorijah bo sodelovalo okoli 90 moštev, kar ni prezahteven zalogaj za Terme Čatež, ki lahko gostijo do 2800 obiskovalcev,« je razložil Manfreda.

Evropska zveza se je pohvalila, da je liga prvakov najmočnejši malonogometni turnir na naravni travi na svetu, glavna nagrada za zmagovalce pa znaša 5000 evrov. Vse tekme bodo neposredno prenašali po spletu. »Lani je turnir gostil Maribor, letos pa je ta čast pripadla Termam Čatež. Glavo vlogo pri izboru organizatorja igrata lokacija in ponudba. Apartmajske hiše za igralce so od igrišč oddaljene manj kot petnajst minut hoje, hoteli pa med dvema in štirimi minutami, kar je ena od bistvenih razlik v primerjavi s konkurenco v tujini. Tudi bazeni, hoteli, restavracije, igrišča in druga infrastruktura so pod okriljem Term, kar nam z logističnega vidika olajša delo,« meni naš sogovornik.

Ligo prvakov v malem nogometu na travi bodo odprli prihodnji četrtek, ko bodo žrebali skupine. V članski kategoriji bo prvak znan v nedeljo, 10. septembra, dan kasneje pa še v veteranski kategoriji nad 40 let. Lani so se v polfinale uvrstila kar tri moštva iz Romunije, ki bodo tudi letos med glavnimi kandidati za najvišja mesta.