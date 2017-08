Po končanem srečanju so se oči vlagateljev v začetku tedna preselile na drugo stran sveta. Severna Koreja je namreč izstrelila balistično raketo, ki je preletela Japonsko in pristala v morju. Odziv vlagateljev je bil močan, saj so indeksi najprej izgubili med enim in dvema odstotkoma. Toda borze so se kmalu pobrale in dvignile nazaj na višje nivoje, saj so vlagatelji padce izkoristili za dodatne nakupe.

Še preden se je prah okoli Severne Koreje dobro polegel, je v soje žarometov stopil orkan Harvey, ki pustoši po nekaterih delih ameriške zvezne države Teksas. Nevihta se je v zadnjih dneh preselila z območja Houstona na območje Beaumont-Port Arthur, kjer domuje največja ameriška rafinerija nafte. Zaradi padavin, ki bodo predvidoma celo obilnejše od tistih v Houstonu, analitiki že opozarjajo na potencialne dvige cen naftnih derivatov v širši regiji. Na drugi strani ustavitev rafinerij pomeni občutno kopičenje zalog surove nafte. Posledično lahko že zadnjih nekaj dni opazujemo upad cen surove nafte na svetovnih borzah.

Za zanimivo potezo so se ob pustošenju orkana Harvey odločili pri investicijski banki Goldman Sach. Njihovi analitiki so se zaradi velike škode, ki jo povzroča orkan Harvey, odločili povišati možnosti, da bodo ZDA dosegle tako imenovani strop zadolževanja, s 35 na 50 odstotkov. Če ZDA resnično dosežejo mejo zadolževanja, bi v praksi to pomenilo vsaj delno ustavitev delovanja trenutne administracije. V preteklosti je bil strop zadolževanja v »zadnjih trenutkih« premaknjen višje. Toda če bi se v tem primeru zgodovina ponovila, bi to pomenilo, da bo moral kongres dejansko velik del rezervnih sredstev nameniti reševanju opustošenja, ki ga je povzročil orkan Harvey, in ne projektu gradnje zidu med ZDA in Mehiko, kot si želi ameriški predsednik Trump.