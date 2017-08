#poroka #svatje #kamnik #poročnoslavje A post shared by Eva Irgl Privat (@eva.irgl) on Aug 27, 2017 at 9:26am PDT

Poslanka stranke SDS Eva Irgl in njen partner, radijski voditelj in jezikoslovec z doktoratom Luka Ličar sta se skupaj udeležila poročnega slavja v Kamniku in njuna stilska usklajenost je bila očitno predobra, da je Igrlova ne bi ovekovečila na družabnem omrežju, kjer se tudi sicer redno hvali s svojimi modnimi kombinacijami. Izbira na porokah načeloma nezaželene črnine je sicer malo nenavadna, a morda je bila svatba potekala v bolj sproščenem rokerskem vzdušju, ki je sicer blizu dolgolasemu Ličarju.Medtem, ko je predsednik Borut Pahor naznanil, da bo uradni slogan njegove predvolilne kampanje beseda "SKUPAJ", se je na instagramu bolj aktiviral tudi njegov sin Luka. Objavil je namreč kar dva posnetka v družbi svojega očeta - na enem se objemata in sta po mnenju nekega sledilca videti kot iz oglasa za najbolj znano trgovsko verigo s poceni oblačili za mladino, na drugi pa prikazujeta prizor kakovostno preživetega časa v središču prestolnice. Tja je Pahor svojega sina pospremil na sladoled, ki ga je Luka v družbi očeta polizal na ograji Mesarskega mostu.Med bolj nenavadne izletniške navade lahko mirno prištejemo običaj nekdanjega superministra brez resorja dr. Žige Turka, ki je na instagramu namesto svojih običajnih vrčkov butičnega piva predstavil foto kolaž nagrobnikov z avstrijske Koroške. "Če sem na Koroškem, grem vedno poiskati slovenska imena," je zapisal Turk, ki je slovenske priimke tokrat poiskal na pokopališču v bližini Belega jezera.Najodmevnejša glasbena zakonca Raay in Marjetka Vovk, bolj znana pod umetniškim imenom Maraaya, sta oziroma sta bila na dopustu, kjer sta se v morju namesto s flamingotom kopala z napihljivo raco, ki so jo izdelovalci opremili z verjetno najbolje izraženim razpoloženjem v zgodovini napihljivih blazin za v vodo. Ta naveličana raca smo vsi, ki zadnje mesece poleg sprejemanja realne možnosti svetovne jedrske apokalipse na družabnih omrežjih še razočarano ugotavljamo, da se trendu flamingotov in labodov ne zmorejo upirati niti tisti znanci, ki smo jih doslej prištevali med razumne cinike.Najbolj priljubljena in vedno bolj noseča pevka Tanja Žagar se je med ostalimi, na družabnih omrežjih obeleženimi prigodami, tudi vozila s čolnom ob obali Portoroža, kjer je pozneje v marini nastopila. Pri tem je instagram ljudstvu zastavila uganko, če morda uganejo, kje se nahaja in večini je bilo seveda jasno, za katero riviero gre. Pod fotografijo so se kljub vsemu znašli komentarji, v katerih so jo s splošnim dogajanjem v svetu očitno neseznanjeni sledilci spraševali, če je morda noseča.Za znane Tanje na čolnih je, kar se objav na instagramu tiče, za nami kar ugoden teden, saj se je tam znašla tudi Tanja Ribič, ki je na jahti oblečena v bikini kopalke brala knjigo in povedala, da je zgrabila še zadnje dni poletja. Vajeni smo, da večina članov igralsko režiserskega družinskega klana Djurić-Ribič čez poletje večinoma objavlja prizore iz domačega vikenda z bazenom v Fiesi, večkrat pa se odpravijo še na odprto morje z manjšo, a elegantno jahto. Igralki se je pod fotografijo sicer med drugim oglasila igralska kolegica Tjaša Železnik in ji v prevodu iz emodži znakovne govorice sporočila, da je videti odlično, Tanja pa je na kompliment odgovorila z izjavo, da jo pogreša.