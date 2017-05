Ultraproduktivni pisatelj in pesnik z Goričkega Feri Lainšček se je za nekaj minut odtrgal od svojega dela in brez nepotrebnega komentarja, pa tudi brez nasmeška, užival v najboljšem, kar narava ponuja pozno spomladi. Rožice, narava in Lainšček so tudi sicer najpogostejši motiv z instagram fotografij našega priznanega umetnika.