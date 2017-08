Prvi letošnji veliki slovenski nogometni derbi med Olimpijo in Mariborom je na sporedu v najboljšem možnem trenutku. Nogometna evforija v Ljubljanski kotlini in na Štajerskem je na vrhuncu. Oba kluba sta na vrhu lestvice izenačena po številu točk in v odlični formi. Igra Olimpije je postala po polomu proti finski Vassi v kvalifikacijah za ligo Evropa prepoznavna, všečna, kombinatorna, napadalna in učinkovita. Nasproti ji bo stal evropski Maribor, ki ga odlikujeta izjemna taktična kultura z neprebojnim obrambnim zidom ter vrhunska priprava na tekme, ko tako temeljito preučijo tekmeca, da predvidijo celo menjave. Obeta se ogorčen taktičen boj, v katerem nihče ne bo tvegal veliko, zato je najbolj realen izid remi. Maribor je nazadnje v Ljubljani izgubil pred tremi leti in pol.

Prva velika trenerska preizkušnja za Bišćana Ljubljančani se ne zanašajo na to, da bi bili Mariborčani »zmačkani« od slavja po uvrstitvi v ligo prvakov, ampak se dobro zavedajo, da jim je z izločitvijo Hapoela samozavest narasla do neba. Ker je v ekipi Olimpije veliko tujcev, igralci, ki so Ljubljančani, soigralcem skušajo pojasniti, kako pomembna je tekma z Mariborom. »Z razprodanim stadionom so izpolnjeni vsi pogoji za spektakel. Mi smo iz tedna v teden boljši. Ker bo to šele prvi derbi, še ne bo odločilen, pomerili se bomo vsaj še trikrat. A tudi drugih klubov v ligi ne podcenjujemo. Morda je bilo naše premagovanje dosedanjih tekmecev videti prelahko, a skrivnost je v tem, da smo le izpolnjevali zamisli trenerja. Ko gre za derbi, se vsak igralec še bolj temeljito pripravi na tekmo,« je razpredal kapetan Olimpije Branko Ilić. V Stožicah se torej obeta spopad dveh različnih slogov trenerjev. Igor Bišćan je velike derbije doživel kot igralec na Hrvaškem, v Angliji in Grčiji, jutri pa ga čaka prvi veliki test v trenerski karieri. Olimpija je s slogom, da veliko drži žogo v svoji posesti, zelo predvidljiva, zato bo moral pripraviti tudi kakšno presenečenje. »Kot igralec vem, kaj se pred derbiji in na njih dogaja v glavi igralcev. Skušal bom uporabiti tovrstne izkušnje. Favorita ni, moštvi sta po kakovosti izenačeni. Če bo stadion poln, bo tudi vzdušje odlično. Ni lepše tekme, kot je igrati na svojem stadionu proti največjemu tekmecu. Imamo lepo priložnost, da preverimo, kje smo v primerjavi z ekipo, ki bo igrala v ligi prvakov. Maribor ima odlične posameznike, a njihova največja moč je, da so kot kolektiv z veliko tekmovalnosti odlični, saj imajo na vseh položajih kakovostne igralce, ki so zelo uigrani,« je razmišljal 38-letni trener Olimpije Igor Bišćan, ki bo imel velikega tekmeca v 49-letnem pragmatiku Darku Milaniču in Zlatku Zahoviću, ki na derbijih sedi na klopi.