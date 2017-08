V njej sta se znašla Corey Fleischer, ustanovitelj gibanja Erasing Hate (Izbrišimo sovraštvo), in Gilles Santerre, župan kraja Pointe-des-Cascades z okoli 1500 prebivalci 50 kilometrov od Montreala. Povod? Staro sidro v mestnem parku z vgraviranim kljukastim križem, ki naj bi svoj čas pripadalo nemški trgovski ladji. Fleischer je s svojim aktivizmom že razpoznaven kot odstranjevalec grafitov s sovražno vsebino v Montrealu, svoje gibanje pa je medtem razširil tudi v Toronto. Od krajevnih oblasti v Pointe-des-Cascades je zahteval, da sidro ali vsaj svastiko na njem odstranijo iz javnega parka, a ni naletel na posluh, saj so ga zavrnile. Odločil se je za samostojno akcijo, župan Santerre pa je poklical policijo, ki mu je namero preprečila in iz parka odstranila njega. »Pointe-des-Cascades ne podpira nacizma. Naš kraj odlikujeta lepa skupnost in družinski duh, organizira pa dogodke, ki ljudi povezujejo,« je zatrdil župan pri nasprotovanju akciji, ki bi njegove sokrajane razdelila, saj je sidro četrt stoletja »njihovo«, parka pa se je tudi prijelo pogovorno poimenovanje po njem. Santerre še pravi, da gre za sidro izpred druge svetovne vojne, ki so ga po naključju odkrili lokalni potapljači in ga razstavili kot del zgodovine, večina krajanov pa v svastiki do zdaj ni videla zgolj nacističnega znaka, ampak njegov originalen pomen v azijskih religijah, ki ga je nacizem zlorabil. Tudi David Ouellette s kanadskega judovskega centra meni, da bi Fleischer moral prisluhniti krajanom, hkrati pa je dejal, da bi morala krajevna oblast jasno razložiti pomen svastike in jo postaviti v celovit kontekst. Župan je obljubil, da bodo to tudi storili, sidro pa bo ostalo v parku.