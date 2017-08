Na prizoriščih odstranjevanja se je zbralo tudi nekaj opazovalcev, odgovorni urednik časnika The Baltimore City Paper Baynard Woods pa je na twitterju zapisal, da so zbrani ob dogajanju proslavljali. »Policisti so bili dobre volje in so ljudi spodbujali k fotografiranju in delanju selfijev,« je v intervjuju povedal Woods.

Spomenike so odstranili po ukazu županje Catherine Pugh; pred tem je mestni svet izglasoval, da naj se jih odstrani. Na ponedeljkovem sestanku je svetnik Brandon M. Scott po poročanju New York Timesa dejal: »Ti ljudje so bili teroristi. Bili so izdajalci. Zakaj bi jim izkazovali časti?«