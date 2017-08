Pripadniki skrajnih desničarskih skupin, oboroženi z nacionalističnimi simboli in konfederacijskimi bojnimi zastavami ter oblečeni v rjave srajce, so v Charlottesvillu danes znova protestirali zaradi napovedi umika konfederacijskih simbolov iz časa ameriške državljanske vojne, vključujoč kip generala Roberta E. Leeja. Ta je v času vojne sredi 19. stoletja poveljeval enotam konfederacije, ki je zagovarjala sužnjelastništvo. Napoved umika kipa in drugih simbolov je v zadnjih mesecih v mesto z nekaj manj kot 50.000 prebivalci privabilo na tisoče nezadovoljnih skrajnih desničarjev in pripadnikov skupine Ku Klux Klan.

»Protibelsko sovraštvo« Jason Kessler, organizator protesta pred univerzo, ki je mesto v preteklosti obtožil »protibelskega sovraštva«, je dogodek opisal kot »neverjeten trenutek za belce, ki so siti vsega in tega ne bodo več prenašali«. Udeleženci sinočnjega protesta so nosili bakle in vzklikali »kri in zemlja« ter »eno ljudstvo, ena država, končajmo priseljevanje«. Neonacistični pohodniki trdijo, da so prišli branit belo raso, ki v zahodnem svetu več nima zagovornika. Kot običajno trdijo tudi, da jim gre za obrambo zgodovine. Na pohodu danes dopoldan so rasiste s kriki »Nacisti, marš z naših ulic« prekinili nasprotniki, kmalu zatem so, tako kot že ponoči, znova izbruhnili spopadi med njimi. Pele so pesti, priče navajajo tudi uporabo solzivca. Policisti, na ulicah jih je bilo kakšnih 1000, so skušali pretepače umiriti, nekaj posameznikov so aretirali.