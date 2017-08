Odstranjevanje zastav, spomenikov in drugih simbolov v državljanski vojni poražene konfederacije ima na ameriškem jugu dolgo zgodovino spremljajočih protestov in tudi nasilja. Redko kateri pa so v zadnjem obdobju presegli sobotne dogodke v Charlottesvillu v Virginiji, kjer se je zgodil teroristični napad z avtomobilom, ki je vzel življenje 32-letne ženske in je spominjal na zločine, kakršne so v Londonu ali Parizu zakrivili ideološki somišljeniki Islamske države.

Nasilje v mestu s 50.000 prebivalci, ki leži 180 kilometrov jugozahodno od prestolnice Washington, je hitro postalo tudi politična tema in v težave spravilo predsednika Donalda Trumpa, ki so mu očitali, da je bil v svoji izjavi presplošen.

Strmoglavil helikopter V Charlottesvillu so se v soboto zbrali protestniki, ki so jim nadevali različne oznake: neonacisti, zagovorniki večvrednosti belske rase, skrajni desničarji. Nekateri so nosili zastave s kljukastimi križi, drugi insignije ameriške konfederacije, tretji napise, ki so razlagali, zakaj so sploh tam: protestirali so proti odstranitvi spomenika generalu Robertu E. Leeju, poveljniku glavne vojaške sile enajstih zveznih držav, ki so se leta 1861 od ZDA odcepile zaradi različnih pogledov na suženjstvo in drugih nestrinjanj. Oblasti v Charlottesvillu so se odločile spomenik odstraniti (sodišče bo o tem še odločalo) in to je pritegnilo protestnike z mnogih koncev ZDA, ki so prišli pod sloganom Združimo desnico. Ti pa so pritegnili protiprotestnike. Čez dan je v mestu prišlo do mnogih pretepov in posredovanj policije, a daleč najhujše je sledilo: moški je s polno hitrostjo zapeljal med protiprotestnike in nato še vzvratno, pri tem je ubil žensko in ranil najmanj 19 ljudi. Dejanje so označili za teroristični napad. V strmoglavljenju policijskega helikopterja, ki je iz zraka spremljal dogajanje in tako pomagal enotam na tleh, pa sta umrla dva policista. Oba dogodka preiskuje FBI. Guverner Virginije Terry McAuliffe je v mestu razglasil izredne razmere, moškega, ki je med ljudi zapeljal z avtom, so danes aretirali. Po poročanju ameriških medijev gre za 20-letnega Jamesa Alexa Fieldsa iz Ohia. Njegova mati je za ameriške medije dejala, da ni imela pojma, da je sin odšel na takšno zborovanje – mislila je, da gre na shod v podporo Trumpu.

Trump obsodil »mnoge strani« Ameriški predsedniki se ob podobnih dogodkih vedno oglasijo z izjavo. Trump je to storil v New Jerseyju, kjer je na dopustu: »Najostreje obsojamo to nezaslišano sovraštvo, fanatizem in nasilje mnogih strani. Mnogih strani,« je rekel. Kritike so bile takojšnje. Trumpu so očitali, da ni izrecno obsodil skrajne desnice oziroma neonacistov, kar so od njega zahtevali tudi nekateri republikanski senatorji. Bela hiša je potem skušala popraviti, kar se je dalo. »Predsednik je danes jasno povedal, da obsoja vse oblike nasilja, fanatizma in sovraštva. Seveda to vključuje tudi zagovornike večvrednosti belske rase, KKK (Ku Klux Klan), neonaciste in sploh vse skupine skrajnežev,« je sporočila Bela hiša. Vodja protestov oziroma shoda Združimo desnico Jason Kessler je za nasilje v Charlottesvillu obsodil mestne oblasti in policijo, ki po njegovem ni uspešno ločevala protestnikov. Ko je Kessler hotel danes organizirati tiskovno konferenco, pa so ga po navedbah BBC z dogodka spodili.