Vprašanje, kdaj se začne in konča šolsko leto, je urejeno s tremi zakoni in dvema pravilnikoma. A tudi to ne zadošča. Prazniki in počitnice vsako leto padejo na druge koledarske dni, zato morajo uradniki na ministrstvu skrbno pregledati usklajenost med prazniki, počitnicami in številom zahtevanih dni pouka. Pravilnik za osnovno šolo na primer določa, da pouk za učence od 1. do 8. razreda traja praviloma 38 tednov po pet dni pouka, kar znese 190 dni, nikakor pa ne manj od 189 dni. (Za učence devetega razreda mora