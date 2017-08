Septembra prihodnje leto naj bi v Šolskem centru Ljubljana zaživeli prvi oddelki t. i. akreditirane Evropske šole (EŠ), namenjene predvsem otrokom tujcev, zaposlenih v evropskih agencijah in ustanovah, na veleposlaništvih, v multinacionalkah in mednarodnih organizacijah. Evropska šola Ljubljana – tako se bo najbrž imenovala – bo delovala kot javna šola, del stroškov pa naj bi pomagala kriti evropska komisija.

Vanjo naj bi se vpisovali tudi otroci slovenskih diplomatov, ki so ali bodo delali v evropskih ustanovah, drugi otroci – v uradnih dokumentih EŠ so navedeni kot »otroci III. kategorije« – pa le, če bo dovolj prostih mest. Šolski center Ljubljana so na ministrstvu izbrali predvsem zaradi ustrezne lokacije, ki omogoča, da starši pripeljejo otroke z lastnim ali javnim prevozom. Učenci namreč v te šole po pravilih ne prihajajo sami, ampak jih vedno pripeljejo in odpeljejo starši.