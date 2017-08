Tako zakon o osnovni šoli kot oba srednješolska zakona – o gimnazijah in o poklicnem in strokovnem izobraževanju – določajo, da se šolsko leto začne 1. septembra. Ta dan letos pade na petek, kar pomeni, da bodo otroci v šoli en sam dan, nato pa bodo že spet dva dneva »počivali«. Po mnenju nekaterih staršev (pa tudi marsikaterega šolnika) bi bilo zato bolj smiselno, da bi začetek šole prestavili na ponedeljek in »izgubljeni« dan nadomestili med šolskim letom. Iz te moke letos ne bo kruha.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so nam potrdili, da je kar nekaj šol želelo prvi šolski dan nadomestiti z delom na eno od sobot in da so zlasti v zadnjih dneh dobili kar nekaj tovrstnih vprašanj, toda vztrajajo pri svojem: »Zakon o osnovni šoli jasno določa, da se šolsko leto začne 1. septembra. Učenke in učenci se bodo tako lahko v petek spoznali z delom v novem šolskem letu, v ponedeljek pa bodo lahko začeli delo po urniku.«