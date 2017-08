Derbi se bo v »zeleni oazi«, kot hipodrom opisujejo v Kasaškem klubu Stožice, začel ob 14. uri, organizatorji pa ob tem v nedeljo, 3. septembra, obljubljajo tudi bogat spremljevalni program. Poleg dirke bodo namreč na sporedu tudi otroške delavnice, otroška dirka s poniji, razstava starih avtomobilov in nostalgični sejem rabljenih predmetov, ki so ga poimenovali Šaro na stran. Sejem z nostalgičnim pridihom so v stožiškem kasaškem klubu pripravili že maja, »ker je bil krasen in brskanje med simpatičnimi predmeti iz druge roke zanimivo«, pa ga bodo ponovili tudi tokrat. Stojnice bodo prodajalcem na voljo brezplačno, predhodne prijave pa klub zbira na svoji strani na facebooku ali po elektronskem naslovu.