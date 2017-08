Turisti, ki derejo v mesto, s svojimi odprtimi denarnicami več gospodarskim dejavnostim in njihovim delavcem omogočajo soliden prihodek. Povprečen gost v Ljubljani vsak dan zapravi 150 evrov. Celoten ljubljanski turistični izkupiček je bil lani 23,7 milijona evrov, letos bo 27,6 milijona evrov. V Bovcu denimo povprečen turist pusti 94 evrov na dan. Vršilec dolžnosti direktorja Turizma Sotočje Janko Humar računa, da so turisti zgolj julija v Bovcu pustili 2,2 milijona evrov.

V včerajšnjem Dnevniku smo analizirali, kako sredstva, ki se iz turističnih žepov stekajo v občinski proračun – gre za turistično takso in koncesijo od iger na srečo – porabijo občine. Kolikšen pa je turistični prispevek za gospodarstvo?

Močno zadolženo hotelirstvo počasi na zeleno vejo

Lani so imeli vsi hotelirji in sobodajalci v Ljubljani skoraj 137 milijonov evrov skupnega prometa in leto končali z 8,4 milijona evrov dobička. Dodatnih 298 milijonov evrov prihodkov so imeli ljubljanski gostinci in leto končali s 6,7 milijona evrov dobička.

Na Bledu so imeli hotelirji in sobodajalci 14,4 milijona evrov skupnih prihodkov, a so leto vsi skupaj kljub temu – predvsem zaradi dolgov in obveznosti iz preteklih let (šest blejskih hotelov in več apartmajev, ki so bili v lasti družbe Sava Turizem, je pred slabima dvema letoma prevzela slaba banka, od te pa pozneje SDH) – končali s slabimi 300 tisočaki minusa. Blejski gostinci pa so ob 9,4 milijona evrov prihodkov leto končali s slabim milijonom dobička.

Piranski hotelirji so imeli lani 74 milijonov evrov prihodkov in leto končali s 3,3 milijona evrov dobička, gostinci pa so imeli 30,8 milijona evrov prihodkov in leto končali z 1,1 milijona evrov dobička, kaže analiza, ki so jo za Dnevnik naredili v družbi Bisnode, poslovne informacije in analitika.

Vsi slovenski hotelirji so lani ustvarili skoraj 554 milijonov evrov dobička in leto končali – zaradi dolgov (omenjena Sava zajema skoraj tretjino slovenskega turizma) – s 17,8 milijona evrov dobička. Za primerjavo, leta 2014 so hotelirji in sobodajalci ob 522 milijonih evrov prihodkov leto končali z 88,2 milijona evrov izgube.