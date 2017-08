Nekega dne sem mami rekel, da si želim tu ostati za zmeraj, da si želim tukaj, v tej vasi in med temi gorami živeti. Mama mi je povedala, da je to nemogoče. Da to ni kraj, kjer bi lahko človek živel – čeprav so, jasno, tam živeli gospa, ki je imela trgovino, gospod, ki je prodajal časopise, in drugi, ampak oni so bili »drugačen tip ljudi«. Tam ni bilo šole in ni bilo dela. »Le kaj bi tukaj lahko počel tvoj oče?« me je vprašala.

Nauk najinega pogovora je bil zelo jasen. Povsod so čudoviti kraji, ki pa niso nujno ustvarjeni za vsakdanjik; ljudje, ki iz svojega življenja želijo nekaj narediti, živijo v krajih, ki niso lepi.