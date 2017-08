Slovenci in odnos do turizma: nezaželeni gost

Se spomnite slogana »Turizem smo ljudje« in oglasa »Slovenija, moja dežela«? Ta propagandni spot, ki se je vrtel v poznih osemdesetih letih preteklega stoletja, je prikazoval naravne lepote naše dežele, od Logarske doline do Obale, Slovence pa kot gostoljubne in turizmu predane ljudi. Tedaj, ko so ta razvpiti oglas vrteli, si nihče ni predstavljal, da bodo čez skoraj tri desetletja marsikje v »moji deželi« turisti dojeti kot nadležni poletni komarji, ki »pijejo kri« domačinom, turističnim delavcem in gostincem. Skoraj neverjetno se zdi, da na vrhuncu turistične sezone nekateri gorenjski občinski veljaki »barbarske« turiste, ki prihajajo na ogled našega turističnega bisera, pozivajo, naj te kraje raje obiščejo jeseni.