Evropska potovalna komisija (European Travel Commission – ETC) s sedežem v Bruslju, ki je zadolžena za promocijo Evrope kot turistične destinacije, poleg držav članic Evropske unije združuje tudi Islandijo, Monako, Črno goro, Norveško, San Marino, Srbijo, Švico in Turčijo. V julijski raziskavi o letošnjih trendih in napovedih za turizem po Evropi so v ETC ugotovili, da so vse evropske države v letošnjih prvih petih mesecih zaznale izjemno rast prihoda turistov, predvsem na račun negotovih političnih razmer in terorističnih napadov v svetu ter izstopa Velike Britanije iz EU (brexita). Po številu prihodov turistov najbolj izstopa Islandija, kjer so letos našteli kar 55,7 odstotka več tujih gostov kot v enakem obdobju lani.

Islandija že sedem letnajbolj obiskana Islandija je, ugotavljajo v ETC, trenutno najbolj obiskana turistična destinacija v Evropi, rast turističnih prihodov v tej nordijski državi pa ugotavljajo že sedmo leto zapored. Četrtino več prihodov turistov so našteli tudi v Črni gori, na Malti je bil obisk večji za 23 odstotkov, na Cipru pa za 18 odstotkov. Povečan obisk so zaznali tudi na Finskem (za 18 odstotkov) in v Bolgariji (za 17 odstotkov), izjemno dobre turistične rezultate imajo na Portugalskem, v Srbiji in na Hrvaškem, kjer se je obisk tujih gostov povečal za 15 odstotkov. Padec turističnega obiska so zaznali le v Turčiji, saj se je število prihodov tujih gostov v prvih petih mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za 8 odstotkov, predvsem zaradi negotovih političnih razmer v državi.

Evropa je za turisteše vedno najvarnejša Zaradi krepitve gospodarske rasti v Evropi se je nekoliko spremenil tudi turistični tok. Tako so se denimo britanski, nemški, francoski in italijanski turisti preusmerili v države, kjer si lahko več privoščijo, kot je denimo Bolgarija. Balkanske in pribaltske države prav tako opažajo visoko rast števila prihodov in nočitev tujih gostov. V letošnjih prvih petih mesecih se je obisk turistov v Bolgariji povečal za 26 odstotkov, v Latviji za 23 odstotkov, na Poljskem pa za 21 odstotkov. Evropske države letos doživljajo pravi turistični razcvet. Ne glede na grožnje s terorističnimi napadi Evropa namreč še vedno ostaja najvarnejša turistična destinacija na svetovni ravni.

Razcvet turizmav sosednji Avstriji… »Tudi avstrijski turizem je zelo uspešen, oddih v Avstriji namreč še nikoli ni bil tako priljubljen kot zdaj,« pravijo v turistični organizaciji Advantage Austria. Že letošnja zimska sezona je presegla vse rekorde, za poletno sezono pa so na voljo le podatki za maj in junij, ko so v Avstriji našteli 5,9 odstotka večji obisk turistov kot v enakem obdobju lani. »V teh dveh mesecih je število nočitev prvič preseglo magično mejo 18 milijonov. Najbolj, za kar 37 odstotkov, se je povečalo predvsem število nočitev gostov iz Rusije, sledijo gostje iz Poljske in Romunije, največ nočitev pa tradicionalno ustvarjajo gostje iz Nemčije,« pravijo v avstrijski turistični organizaciji. Avstrija je od januarja do junija naštela 72,4 milijona nočitev oziroma 2,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani, rekordno je tudi število prihodov. Našo severno sosedo je namreč obiskalo 20,3 milijona turistov oziroma 3,7 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. »Po anketah sodeč prav gostje iz Nemčije ne bi obiskali Turčije in Egipta, želijo si predvsem počitnic v varnih državah, kot je Avstrija. Prihodki od turizma, poslovnih potovanj in enodnevnih obiskovalcev pa so bili lani 38 milijard evrov,« pojasnjujejo v organizaciji Advantage Austria.

...pa tudi v Nemčiji Tudi nemški turizem doživlja razcvet, saj je bilo v Nemčiji samo v prvi polovici leta več kot 1,2 milijona nočitev več kot lani. Do konca junija je nemški statistični urad naštel 36,7 milijona turističnih nočitev oziroma 3 odstotke več kot v enakem obdobju lani. »Nemčija kot turistična destinacija še nikoli ni bila tako priljubljena,« pravi Petra Hedorfer, predsednica Nemške turistične organizacije. Po podatkih organizacije Forward Keys je število letalskih vozovnic, ki so jih mednarodni potniki kupili do začetka avgusta, 5,6 odstotkov višje kot v enakem obdobju lani. »Tuji gostje so denimo lani za prevoz, nastanitev, prehrano in nakupovanje v času bivanja v Nemčiji zapravili 32,2 milijarde evrov,« pravijo v Nemški turistični organizaciji.