Štiriintridesetletni Farah, ki je bil znova v središču pozornosti, bo zadnjič na stadionih nastopil v sredo na slovitem mitingu v v Zürichu. »Za mano je izjemen konec tedna. Po SP sem bil zelo utrujen in sem nekaj časa v miru preživel z družino ter se spočil. Tudi tokrat je bilo zelo čustveno, a priznam, da manj kot v Londonu. Zadnjič sem tekel na stadionih doma, med tekmo sem razmišljal le o teku in ničemer drugem,« je dejal Farah, ki se je po prihodu v cilj priklonil gledalcem in k prsim stisnil britansko zastavo. V Veliko Britanijo je pribežal kot osemletnik skupaj z materjo in bratoma zaradi vojne v domovini Somaliji.

Farah je sicer 12. avgusta v Londonu želel še na petem velikem tekmovanju v nizu na enih olimpijskih igrah ali SP osvojiti dve zlati medalji; na 10.000 m in na pol krajši razdalji. Toda na 16. SP v britanski prestolnici ga je na 5000 m premagal Etiopijec Muktar Edris, kar je bil njegov prvi poraz na velikih tekmah od srebra na 10.000 na SP leta 2011 v Daeguju. Ostal je pri šestih zlatih medaljah na SP, le veliki Usain Bolt ima več posamičnih odličij, osvojil pa je drugo srebro (13:33,22). Štirikratni olimpijski zmagovalec se bo nadaljevanju kariere preusmeril na maratone.