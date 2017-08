Bolt je doslej v karieri le malokrat tekel v kvalifikacijah, tokrat pa je dopoldne pred finalom to storil, saj je bila za njim le ena disciplina; na 100 m je bil konec prejšnjega tedna tretji, na 200 m pa ni tekmoval.

V finalu je v zadnji predaji štafeto prejel kot tretji, nato pa je sredi zadnje ravnine zašepal in padel ter tako ni prišel do cilja. Pravzaprav je, počasi korakajoč, obkrožen s svojimi sotekmovalci iz štafete, vendar nekaj minut po končanem finalu ob glasnem spodbujanju s tribun.

Eden najbolj bolečih trenutkov kariere

»Zgrabil ga je krč v levi stegenski mišici,« je kasneje pojasnil zdravnik jamajške reprezentance Kevin Jones. »Veliko bolečine je bilo tudi zato, ker je izgubil to tekmo. Zadnji trije tedni so bili zanj zelo težki,« je dodal Jones.

Za vedno pa bo ostala slika doslej praktično nepremagljivega Bolta, ki na trebuhu leži na progi in si z dlanmi pokriva obraz. V teh prvih dramatičnih trenutkih okrog njega ni bilo nikogar, kmalu pa so ga poleg fotografov in snemalcev obkrožili vsi, ki v tistem času niso imeli zadolžitev in so bili lahko ob legendarnem atletu v enem izmed najbolj bolečih trenutkih njegove kariere.

Z izidom sezone na svetu so presenetljivo zmagali Britanci (37,47) za drugo zlato gostiteljev prvenstva pred ZDA (37,52) in Japonsko (38,04).