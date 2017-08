Peking, Berlin, Daegu, London in Moskva so svetovna velemesta, v katerih je 30-letni jamajški atlet Usain Bolt od leta 2008 do letos ostal nepremagan na velikih tekmovanjih. Vključno s prvenstvom leta 2007 v Osaki je do letošnjega prvenstva v Londonu v sprintu na 100 in 200 m ter štafeti 4x100 m na svetovnih prvenstvih osvojil enajst zlatih in dve srebrni kolajni, na olimpijskih igrah pa osem zlatih odličij. Eden najboljših športnikov vseh časov se bo tekmovalno upokojil v soboto, ko bo na olimpijskem stadionu v Londonu nastopil v štafeti 4x100 metrov.

Devet sekund, pet desetink, osem stotink. Toliko časa je 16. avgusta 2009 potreboval tedaj dvaindvajsetletni jamajški sprinter Usain Bolt, da je prečkal ciljno črto stometrske, najkrajše atletske razdalje na olimpijskem stadionu v Berlinu. Osem let za svetovni rekord v atletiki ne pomeni pretirano veliko. Zdi pa se, da bo brada tega dosežka dolga. Zelo dolga. Morda večna? V času, ko se zdi svetovni razvoj neustavljiv, si je težko zamisliti, da je moč sto metrov preteči hitreje kot Bolt v Berlinu.

Natanko leto prej, 16. avgusta 2008, je Jamajčan na olimpijskih igrah v Pekingu svetovno javnost opozoril, da prihaja njegovo desetletje. Desetletje, v katerem je premikal meje svetovnega športa in človeških zmogljivosti, v katerem je postal najuspešnejši atlet na svetu na velikih tekmovanjih. Kot enaindvajsetletni mladenič je postavil svetovni rekord v sprintu na 100 m. Neverjeten čas devetih sekund, šestih desetink in devetih stotink se je zdel večen. A je zdržal le leto dni. Kot tudi rekordna znamka na 200 m, ki jo je v Londonu premaknil na nedosegljivih 19 sekund in 19 stotink.

Več kot športnik Usain Bolt nikoli ni bil zgolj športnik. Bil je ikona, idol. Imel je status, kakršnega imajo lahko zgolj največji športniki vseh časov, ko so na vrhuncu svojih poti premikali meje. V zgodovini atletike, kraljice športa, sta bila pred Boltom takšni ikoni le Američana Jesse Owens in Carl Lewis. Boltovi nastopi v finalih velikih tekmovanj so bili nepogrešljivi tako pri najmlajših kot pri ženskem in moškem občinstvu. Spekter njegovih občudovalcev je bil namreč zelo širok. Celo desetletje je imel zvezdniški status, ki je v svetu športa primerljiv s Cristianom Ronaldom, Lionelom Messijem, Pelejem, Diegom Maradono, Muhamedom Alijem, Michaelom Jordanom, Rogerjem Federerjem. Vse je bilo pripravljeno, da bi jamajški športnik predvčerajšnjim osvojil že dvanajsto zlato kolajno na atletskih svetovnih prvenstvih. A se je prav ob koncu zataknilo. V finalu sprinta na 100 m je doživel nepričakovan poraz in se je moral zadovoljiti s prvo bronasto kolajno na velikih tekmovanjih. Londonski finale bo pustil madež na športni poti najuspešnejšega atleta vseh časov. Po Boltovem tolmačenju športnih dosežkov je predvčerajšnjim doživel prvi pravi poraz. Na svetovnem prvenstvu leta 2007 v Osaki ga je na 200 m ugnal poznejši dopinški grešnik Tyson Gay. Leta 2011 je po diskvalifikaciji zaradi prehitrega starta v finalu svetovnega prvenstva v Daeguju dejal, da se je premagal sam. V soboto pa je postal svetovni prvak eden največjih dopinških kršiteljev v atletski zgodovini Justin Gatlin, ki ga je Bolt večkrat javno grajal in imel veliko zaslug, da mu je publika po vrnitvi na atletske steze leta 2010 namenjala žvižge na vseh svetovnih stadionih. Poleg Gatlina je Bolta ugnal še Američan Christian Coleman, čigar preteklost je vsaj za zdaj čista. Usain Bolt ne bo nesmrten le zaradi športnih dosežkov. V spominu bo ostal kot oseba, ki je blestela tudi zunaj športnih prizorišč. Vselej je bil sproščen in do okolice odprt. Takšnega značaja se je veselil predvsem nežnejši spol. Ženske so ga znale zavrteti. Nikoli ni skrival nobenega razmerja, ničesar ni obžaloval, nikoli se ni opravičeval, če je kdaj spil kakšno caipirinho več od dovoljenega. Njegovi prekrški so bili redki. Po navadi so se pripetili po proslavljanju zmag na velikih tekmovanjih. Slavo si je priboril s trdim delom in fantastično ekipo, na čelu katere je vsa leta trenerska legenda Glen Mills.