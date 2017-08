Štiriintridesetletni v Somaliji rojeni Farah je z drugim izidom dosedanjih SP 26:49,51 tretjič zapored zmagal na SP na 10 km, drugi je bil Joshua Kiprui Cheptegei iz Ugande (26:49,94), tretji pa še tretjič v nizu bronast na SP Paul Kipngetich Tanui iz Kenije (26:50,60).

Faraha na domačem prvenstvu čaka še lov na tretji zaporedni svetovni naslov na 5000 m. Tokrat so navijači v zadnjem krogu dvakrat pošteno zajeli sapo, ko je dvakrat klecnil, drugič okrog 200 m pred ciljem je celo stopil prek robnika iz tekmovališča, nato pa se je v častnem krogu vseeno veselil novega zlata v družbi žene Tanie Nell ter otrok.

»Ponosen sem na to, da sem Britanec. Za mano je dolga pot, toda tudi neverjetna. Tudi današnja dirka je bila težka, posebej psihično, da sem zdržal. Na začetku sem bil ob vsem, kar se je dogajalo okrog mene, tudi zelo čustveno razpoložen, pa sem se med tekom umiril. Toda po dvanajstem krogu je postalo težko, tekmeci so pritiskali. Na koncu so mi pomagale tudi izkušnje. Vedel sem, kako moram teči, da bom lahko s svojim značilnim zaključnim sprintom prišel do zlata. In ta je sedaj okrog mojega vratu,« je čustveno opisoval Farah.