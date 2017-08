Olimpija je hitro pozabila spodrsljaj iz Kranja, ko je proti povratniku v prvo ligo remizirala brez golov. Navdahnjeni Ljubljančani so s 4:0 povozili Rudar in z enakim točkovnim izkupičkom kot Maribor zaradi boljše razlike v zadetkih znova skočili na prvo mesto. Vijolični so že v petek v dinamičnem derbiju evropskih moštev igrali 0:0 z Domžalami. Mitja Viler je v drugem polčasu stresel okvir vrat, gostujočo zmago pa je preprečil vratar Jasmin Handanović.

Vidmar četrtič ni dobil gola Olimpija je v Stožicah zmagovalca odločila že v prvem polčasu, ko je znova povedla iz prekinitve. Sodnik Mertik je hitro pokazal na enajstmetrovko, ko je na robu kazenskega prostora padel razigrani Issah Abass, ki postaja motor ljubljanske igre. Velenjčani so se predstavili kot naivno moštvo, kar je Olimpija z občutno več individualne kakovosti znala izkoristiti. Trener Rudarja Marijan Pušnik je ob vrnitvi v Stožice dobil glavobol zaradi visokega poraza in poškodbe vratarja Mateja Radana, ki ga je pred tretjim zadetkom žoga po strelu Stefana Savića tako silovito zadela v glavo, da je nepremično obležal na igrišču in odšel v bolnišnico. Kasnejši pregled je pokazal, da poškodba Radana ni hujše narave, a še vedno ostaja na opazovanju. Za Olimpijo je naposled zadel hitri Savić, ki je bil med osmoljenci kranjskega obračuna pred tednom dni. Ljubljanska obramba je že četrto tekmo zapored ostala brezhibna, zato vratar Nejc Vidmar že lovi rekord po številu minut brez prejetega gola, ki ga je pred prestopom v Olimpijo dosegel v domžalskem dresu. »Očitno nimamo več toliko smole kot v pretekli sezoni, ko so nam tekmeci iz vsake priložnosti zabili gol. Dobra igra je posledica resnega dela na treningih. Verjamem, da bomo v takšnem ritmu tudi nadaljevali,« je komentiral Nejc Vidmar. Njegova zamenjava Rok Vodišek proti Rudarju ni bil niti v postavi, vendar pa trener Igor Bišćan ni želel odgovoriti na vprašanje, kakšen je status mladega vratarja, ki bi ga Olimpija rada prodala. »Govoril bom zgolj o nogometaših, ki so igrali. Ti so opravili odlično delo. Veseli me, da smo se vrnili v zmagoviti ritem,« je dejal Igor Bišćan, medtem ko je Marijan Pušnik dodal, da bo moral Rudar točke loviti drugje.

Prva zmaga Gorice V prvem polčasu tekme med Gorico in Aluminijem ekipama ni uspelo razviti prave igre, boj za prevlado pa je potekal okrog sredine igrišča. Gostje so bili sicer boljši. Prvi so zapretili, a Škoflek in Mesec iz ugodnih položajev nista bila dovolj natančna. Edino omembe vredno goriško akcijo v prvem polčasu sta izpeljala podajalec Gregorič in Žigon, ki pa je meril prek gola. Gostje so imeli v drugem polčasu smolo, saj je odbito žogo Nunič v mrežo pospravil iz prepovedanega položaja. Šele po slabi uri igre se je pobuda postopoma selila v goriške noge in v 72. minuti je po podaji Celcerja zadel Filipović. Sodnik Skomina je zadetek najprej priznal, po posvetu s pomočnikom Praprotnikom pa zaradi domnevnega prekrška strelca dosodil prosti strel za goste. Olajšanje za domači tabor in morda tudi za sodnika je prišlo v tak rekoč zadnji sekundi dodatka, ko je po Žigonovi podaji iz kota z glavo v polno meril Rok Grudina. Za prvo letošnjo goriško zmago. Jutri se začenja pokalno tekmovanje. Ob 16. uri bodo tekme uvodnega kroga Beltinci – Aluminij, Šampion – Tolmin in Hotiza – Krka, drugih osem tekem bo v sredo.

1. SNL, 5. krog Izidi 5. kroga: Celje – Triglav 1:1 (0:0), Maribor – Domžale 0:0, Gorica – Aluminij 1:0 (0:0), Olimpija – Rudar 4:0 (2:0), Krško – Ankaran 2:2 (2:1). 1. Olimpija 5 4 1 0 13:1 13 2. Maribor 5 4 1 0 10:3 13 3. Domžale 5 2 2 1 9:4 8 4. Krško 5 2 2 1 8:8 8 5. Rudar 5 2 0 3 5:8 6 6. Celje 5 1 2 2 5:10 5 7. Triglav 5 0 4 1 4:5 4 8. Gorica 5 1 1 3 3:6 4 9. Aluminij 5 1 1 3 6:10 4 10. Ankaran 5 0 2 3 5:13 2 Pari prihodnjega kroga, sobota ob 16. uri: Triglav – Gorica, ob 20.20: Maribor – Krško, nedelja ob 16.50: Ankaran – Olimpija, ob 20. uri: Domžale – Aluminij, ponedeljek ob 20. uri: Rudar – Celje.