Večina nima priložnosti, da bi se docela izognila posebej trdovratnima trendoma letošnje poletne sezone – radio redno nadleguje z uspešnico Despacito, uporabniki družbenih omrežij pa svoje sledilce s posnetki napihljivih blazin v obliki labodov, samorogov in predvsem rožnatih flamingov, ki jih jahajo po bazenih in v morju.

A obstaja tudi zaodrje vseh stiliziranih in prefiltriranih posnetkov poletne idile z instagrama. Dopust na morju so tudi nevzdržna vročina, kilometrske kolone na avtocesti, teritorialni turisti, ki si prostor na plaži s starimi brisačami rezervirajo več dni vnaprej in seveda vse neprijetnosti, ki pridejo s tovorjenjem prevelikih blazin, ki se jih ne da pospraviti niti v stanovanje, kaj šele v avto.

Flamingi krivi za zastoje in pomanjkanje parkirišč Vse to, opremljeno še z zabavnimi grožnjami nerazpoloženih domačinov, duhovitimi registrskimi tablicami in bizarnimi vsakdanjimi prizori spopadanja z vročino, redno objavljajo na hrvaški facebookovi strani Dnevna doza prosiječnog Dalmatinca (dnevni odmerek povprečnega Dalmatinca). Stran, posvečena vsakdanjemu življenju v Dalmaciji, si je do zdaj nabrala že več kot 170.000 všečkov. Zaživela je že pred nekaj leti, zares priljubljena pa je postala to poletje, predvsem na račun vseh nerodnosti, ki jih imajo turisti s svojimi blazinami. Ureja jo Splitčan Mišo Živaljić, ki je stran celo zaščitil z avtorskimi pravicami in pravi, da v nabiralnik vsak dan prejmejo od 50 do 300 fotografij domačinov in turistov, ki v Dalmaciji opazijo duhovit ali nenavaden prizor, primeren za objavo. »Ko sem začel objavljati svoje prve šale, je bil odziv neverjeten. Ljudje so želeli še in mi pošiljali svoje slike. Zdaj pišem besedila, ljudje pa mi pošiljajo zabavne fotografije. Navdiha v Dalmaciji ne zmanjka, zato ni težko,« pravi Živaljić, ki vseeno poudarja, da je stran nastala predvsem iz ljubezni do Dalmacije in Splita, ki mu je medtem posvetil samostojno stran na facebooku: »Želel sem združiti ljubezen do Splita in Dalmacije z našim specifičnim humorjem in načinom življenja. Želimo prikazati realnost z odmerkom domačega humorja. S tem najbolje sporočamo, da ne prenesemo podtaknjenih materialističnih trendov. Na veliko veselje naših sledilcev, seveda.«

Odsluženim več všečkov Nenaklonjenost letošnjim trendom sledilcem težko ostane neopažena. Vsi samorogi, labodi, race in flamingi so na strani objavljeni v duhovitih kočljivih situacijah. Na primer, ko do plaže potujejo na strehah avtomobilov, s katerih včasih padejo in povzročijo prometni zastoj, ali pa, ko zavzamejo ves prostor apartmajske terase oziroma si v nekaterih primerih izborijo kar svoj parkirni prostor. Posebej veliko všečkov si prislužijo vsi počeni oziroma odsluženi, ki žalostno končajo v smetnjakih. Na Dnevni dozi prosječnog Dalmatinca so si zanje izmislili celo primeren vzdevek »desprcito« oziroma »despuhito«, ki je posvečen drugi neprijetnosti letošnjega poletja – svetovni glasbeni uspešnici Despacito, ki se že uvršča na sezname najbolj nadležnih hitov vseh časov. »Vzdevke sem uporabil, da bi podobo trapastih napihnjenih flamingov povezal z dejstvom, da v lokalu zadaj najverjetneje že 779-tič odzvanja Despacito. To najbolje opiše realnost našega letošnjega poletja,« pojasnjuje Življajić. Na vprašanje, kateri od omenjenih naštetih trendov je manjše zlo, pa nima enoznačnega odgovora: »Ni manjšega zla. Eno kvari sluh in živce, drugo vid in stanje v denarnici.«