Incident se je zgodil po koncertu, ko je bil DJ skupaj s svojim dekletom povabljen v zaodrje, da bi pozdravil pevko. Med skupnim fotografiranjem naj bi jo namenoma prijel za zadnjico. Dva dni kasneje so ga na radiu, kjer je delal, odpustili, kot trdi, zaradi pritiska pevkinih agentov, ki so radijskim šefom poslali tudi fotografije. Toda ne glede na to pevka tedaj incidenta ni prijavila policiji. Njen odvetnik je sedaj na sodišču dejal, da tega ni storila, ker je hotela vse rešiti diskretno in brez pompa. Fotografija je sedaj tudi sodni dokaz, ki pa ga obe strani razlagata drugače: DJ trdi, da se vidi, kako ni nič narobe, saj se pevka smeji, njeno krilo pa je na pravem mestu; pevka trdi, da fotografija govori sama zase. DJ je prvi tožil pevko in pred dvema letoma zahteval tri milijone dolarjev odškodnine zaradi umazane časti. V tožbi je zapisal, da je »popolna norost, da bi pred svojim dekletom, fotografom, izkušenimi varnostniki med sponzorskim dogodkom pevko prijel za zadnjico«.

Swiftova ni dolgo čakala z odgovorom na tožbo – mesec kasneje je vložila svojo, v njej pa zapisala, da je bila po dogodku v stresu in ponižana. V svoji tožbi zahteva dolar odškodnine, a upa, da bo to primer za druge ženske, da se bodo borile proti ponižanju. Na sodišču je Swiftovi v prid pričala tudi njena mama.