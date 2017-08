Ameriško podjetje je zagnalo platformo za objavljanje in gledanje video vsebin, ki bi lahko konkurirala youtubu in celo netflixu. Podjetje se je že dogovorilo z nekaterimi izbranimi ustvarjalci, da za platformo watch ustvarijo izvirne serije. Trenutni izbor je osredotočen predvsem na resničnostne oddaje, bi pa v prihodnje ponudbo radi razširili tudi na nadaljevanke in filme. V mislih imajo tudi športni program, začeli pa so s predvajanjem ene tekme MLB bejzbola tedensko. Storitev, ki bo del facebookove aplikacije in bo vključevala elemente družbenega omrežja, še testirajo v ZDA z načrti za razširitev po svetu.