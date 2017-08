Dokler pa naš predsednik ne sezuje čevljev in pokaže žuljev, bo zmagovalec predsedniških dopustniških fotografij kdo drug kot kanadski premier Justin Trudeau, čeprav tehnično še ni bil na dopustu, temveč je v Britanski Kolumbiji le dvoril domorodnim ljudstvom. Kot se za politika športnika spodobi, je ob tem še malce skočil v kajak. Dobesedno skočil, ga zgrešil in pristal v vodi. Eden od fotografov je vse poslikal in naslednji dan so se Kanadčani smejali premierju v vodi. A se je tudi on.

Na twitterju je objavil fotografijo vodnega padca s pripisom, da je »res čofnil in da je srečen, da so fotografi ujeli ta trenutek«. V drugem poskusu skoka v kajak je bil namreč uspešen, odveslal je po čisti gladini, priveslal do čolna z mladoporočencema, zlezel vanj in s poljubom čestital nevesti. Nekaj podobnega je naredil že lani, ko se je prav tako na plaži z jadralno desko v roki prikazal na poročni fotografiji. Tedaj je bil brez majice, tokrat pa je nevesta kasneje medijem dejala, da ji je ob tem, ko je delala selfi, Trudeau obljubil, da bo tokrat majico obdržal na sebi. Verjetno je bila ob tem hudo razočarana.