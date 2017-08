Njegov nastop se je začel z vprašanjem: »Kako hudiča se je lahko to zgodilo?« To se seveda nanaša na Donalda Trumpa kot predsednika države. Moora z nastopi predvsem zanima, ali lahko predstava na Broadwayu zruši predsednika, ali lahko dovolj mobilizira občinstvo, da ukrepa. Zato režiser na začetku in koncu predstave občinstvo pozove, naj stori vse, kar je mogoče, da narod sprevidi »monumentalno volilno napako«, kot opisuje Trumpovo predsednikovanje, ki »zastruplja Ameriko«. V občinstvu premiere njegovega monologa je bilo tudi nekaj vidnih nasprotnikov Donalda Trumpa, recimo pevec Harry Belafonte, igralka Rosie O'Donnell in feministka Gloria Steinem.

Moore si na vse načine prizadeva za demokratsko zmago na prihodnjih volitvah, to pa lahko storijo le, če bi za njih kandidiral kakšen zvezdnik. Predlagal je Toma Hanksa, Oprah ali Whoopi Goldberg. »Povejte mi – le kdo ne bi glasoval za Toma Hanksa?« Hanksa je kot svojega podpredsedniškega kandidata omenil tudi najbolj seksi igralec na svetu Dwayne Johnson - The Rock, ki je že povedal kandidaturo na volitvah 2020. A vse to je bilo izrečeno v satirični oddaji, tako da bosta Moore in The Rock potrebovala še veliko prepričevanja, da bi se junak Forresta Gumpa podal v predsedniško bitko.

Pripravila Manja Rošini