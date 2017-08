Potem ko so se že v sredo vsi slovenski teniški igralci poslovili iz najmočnejšega slovenskega turnirja v Portorožu z nagradnim skladom 43.000 evrov, se vrhunec dogajanja v Portorožu obeta drevi. Na eksibicijskem dvoboju se bosta pomerila Grega Žemlja, ki bo uradno končal športno pot, in Aljaž Bedene, na igrišču pa se jima bosta pridružila tudi najboljši slovenski igralec Blaž Kavčič in najboljša mladinka v Evropi Kaja Juvan.

Letošnji turnir v Portorožu je postregel z dvema rekordoma. Še nikoli se namreč niso trije slovenski igralci uvrstili v drugi krog najmočnejšega slovenskega turnirja. Če sta bili uvodni zmagi prvega nosilca Blaža Kavčiča in Grege Žemlje pričakovani, je presenetil 18-letni Sven Lah. Slovenska trojica je izpadla v drugem krogu in poskrbela, da v četrtfinalu prvič v portoroški zgodovini ni bilo nobenega slovenskega igralca.

»Če v tenisu ne treniraš toliko kot drugi, če glava ni na pravem mestu, potem ne moreš pričakovati zmag,« je priznal Grega Žemlja, ki je postal osrednja portoroška figura, potem ko je na uradni tiskovni konferenci pred začetkom obelodanil konec profesionalne kariere. Bolj razočaran je bil ob porazu Blaž Kavčič. Prvi nosilec turnirja se v zadnjih dneh ubada z bolečinami v kolenu. »Priprava na dvoboj ni bila takšna, kot bi morala biti. Bolj sem se ukvarjal z bolečinami v kolenu kot tekmecem, ki me je zasluženo premagal,« je priznal Kavčič, ki ga konec meseca čaka nastop na OP ZDA, zadnjem letošnjem turnirju največje četverice. Ker se je prebil med najboljšo stoterico, bo igral v glavnem žrebu.

Vrhunec moškega mednarodnega teniškega dogajanja poteka v Montrealu, kjer na močnem turnirju pred OP ZDA v New Yorku pilita formo Rafael Nadal in Roger Federer. Federer je v tem tednu dopolnil 36 let in bil deležen številnih čestitk. Med njimi je bila najbolj odmevna prav Nadalova. Španski tekmec mu je napisal, da je v teniški karieri dosegel zelo veliko in da naj zdaj kaj prepusti še mlajšim igralcem.

Najmočnejši ženski turnir tega tedna poteka v Torontu. Katarina Srebotnik je med dvojicami z Američanko Abigail Spears izpadla že v prvem krogu. Enaka usoda je v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez med dvojicami doletela Andrejo Klepač. Za največje presenečenje med posameznicami je poskrbela Američanka Sloane Stephens, ki je po dveh urah in 20 minutah boja s 7:6 (4), 3:6, 6:2 premagala Čehinjo Petro Kvitovo. Izpadla je tudi sedma igralka sveta Johanna Konta, ki jo je po dveh urah in pol s 5:7, 7:6 (4), 6:3 premagala Rusinja Jekaterina Makarova. V prvem krogu teniškega turnirja na peščeni podlagi v Hechingenu je bila uspešna najvišje uvrščena Slovenska na svetovni lestvici Dalila Jakupović, ki je bila s 6:0, 6:2 boljša od Nemke Katharine Hobgarski.