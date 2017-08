Za Nizozemske so zadele Vivianne Miedema (10.), Lieke Martens (28.) in Sherida Spitse (51.), dokončno pa je zmago potrdila Miedema v 89. minuti; za Dansko pa sta bili uspešni Nadia Nadim (6.) z bele točke in Pernille Harder (33.).

Obe reprezentanci sta lovili prvi naslov najboljše ekipe v Evropi, na prestolu pa so Nizozemke nasledile Nemke. Te so po šestih zaporednih naslovih in 22 letih nepremagljivosti na evropskih tekmovanjih tokrat EP končale že v četrtfinalu, pred njimi so bila prvakinje še Norvežanke dvakrat in Švedinje enkrat.

Na poti do finala so Nizozemske v skupinskem delu EP Dansko že premagale z 1:0, pozneje pa Švedsko z 2:0 v četrtfinalu in Anglijo s 3:0 v polfinalu. Danska pot do finala je bila težja, saj so Skandinavke poskrbele za senzacijo in v četrtfinalu premagale branilko naslova Nemčijo z 2:1, v polfinalu pa igrale neodločeno 0:0 z Avstrijo in v finale napredovale po izvajanju enajstmetrovk.