Prekmurje ima z Muro, Nafto in Beltinci bogato nogometno tradicijo, a je že nekaj let brez prvoligaša. Potem ko sta Mura in Nafta iz tretje lige napredovali v drugo, ne skrivata prvoligaških ambicij.

»Tekmovalni cilj je uvrstitev med prve tri. Ne skrivamo, da je dolgoročni cilj vrnitev v prvo ligo, vendar ne na silo, ampak s postopno rastjo,« pojasni tiskovni predstavnik kluba Stanko Prelec . Večino priprav so opravili doma, štiri dni pa so zaradi velikega števila novincev krepili moštvenega duha v sosednji Avstriji.

Čeprav je Mura novinka med drugoligaši, ima izredno visoke ambicije. Črno-beli gredo v novo sezono s kar enajstimi novimi igralci in z enim najboljših slovenskih trenerjev Antejem Šimundžo, ki je Maribor popeljal v skupinski del lige prvakov in šestnajstino finala lige Evropa ter osvojil dva naslova državnega prvaka. Šimundža je bil v Muri prvič leta 2011 in jo popeljal do senzacionalnega tretjega mesta. Je tudi magnet za gledalce in zaradi sistematičnega pristopa garancija za tekmovalni uspeh. Na trenersko klop se je vrnil po dveh letih premora in je pripravljen na nove izzive.

Nafta bo igrala na madžarski pogon in je po vrnitvi v drugo ligo zelo ambiciozna. Predsednik kluba je postal uspešni madžarski gradbeni podjetnik Gabor Veg, ki je tudi lastnik madžarskega drugoligaša ZTE iz Zalaegerszega. Je velik ljubitelj nogometa, vanj veliko vlaga, zato pričakujejo, da bo pokril več kot polovico proračuna za člansko moštvo, ki bo od 200.000 do 250.000 evrov. »Najprej želimo postati stabilen drugoligaš, ki bo igral pomembno vlogo, nismo pa obremenjeni s prvim, drugim ali tretjim mestom. Trenutna igralska zasedba je sposobna uvrstitve v sredino lestvice. Najprej moramo videti, kako močna bo liga, kje smo mi v tej zgodbi, nato bomo določili cilje,« je pojasnil Igor Magdič, član upravnega odbora, ki skrbi za odnose z mediji.

Veržej: kar sedmerica iz Maribora

Veržej bi po tekmovalnih dosežkih moral nazadovati v tretjo ligo, a je ostal drugoligaš, ker je Koper ostal brez licence in končal na smetišču zgodovine. Ekipa je zelo prenovljena, skoraj povsem nova, saj je od lanske zasedbe ostalo le pet nogometašev (Čuk, Vok, Mežnarič, Lah, Aleksandrov) in trener Marko Lešnik. Priključili so enega mladinca, večina novih igralcev je prišla iz Maribora, kjer so končali mladinski staž ali pa so bili v ekipi B, ki so jo v Ljudskem vrtu ukinili zaradi zmanjševanja stroškov.

»Skušali bomo biti prepoznavni po dinamični in agresivni igri. Cilj za novo sezono je uvrstitev med petim in desetim mestom. Ekipa je zelo mlada, najstarejši je star 22 let. Vsi igralci so amaterji, večinoma so študenti. Sledimo motu druge lige, da je razvojna za ambiciozne igralce,« pravi predsednik kluba Borut Kapun in dodaja, da je proračun za člansko ekipo 70.000 evrov.

Vse priprave so opravili doma, vadili so po dvakrat na dan. Ker so imeli težave z igralskim kadrom, so imeli tudi manj pripravljalnih tekem od tekmecev. Imajo lep stadion z namakalnim sistemom in s štirimi slačilnicami, nimajo pa pomožnih igrišč za treninge. Mlajše selekcije zato trenirajo v Dokležovju in na Cvenu.

Prišli: Bonajo (Celje), Maučec, Zorko, Volmajer, Ficko, Grmek, Irgolič, Lazar (vsi Maribor), Kolar Robnik (Olimpija), Leskovar, Golob (oba Drava).

Odšli: Andrejč (Mura), Cvrtilo (Krka), Trstenjak, Polajžer, Ciglarič, Vindiš, Koprivica, Labaš, Srnec, Dervišević, Šauperl, Vokić.