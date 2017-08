»Kakšna je podrobna trasa, niti ne vem. Če sem čisto iskren, si nisem ogledal profila. Rekli so mi, da je ravnina in glede na Dansko nisem več gledal. V četrtek sem še videl ponija, ko je galopiral med nami kolesarji na Poljskem, in potem odnehal zadnjih petdeset kilometrov, ko sem opravil svojo nalogo. Upam, da bo dva dni počitka dovolj,« v nestrpnem pričakovanju nedeljske dirke evropskega prvenstva pravi kapetan slovenske kolesarske reprezentance Luka Mezgec.

V Herningu na Danskem, tretjem prvenstvu stare celine, ko je v programu tudi elitna članska dirka (240 km), ima Slovenija prav zaradi Kamničana velika pričakovanja. Mezgec je z odliko opravil generalko na dirki Po Poljski, ko je v peti etapi osvojil drugo mesto. Za Nizozemcem Van Popplom (Sky) in pred svetovnim in aktualnim evropskim prvakom Petrom Saganom. Na ravninski trasi je z veliko verjetnostjo pričakovati prav sprinterski zaključek, kjer ima Mezgec zaradi izjemne forme, izkušenj in tudi podpore izjemno priložnost.

Evropsko prvenstvo je tako kot svetovno, ki bo čez dober mesec na Norveškem, posebna dirka v letu. Reprezentanti zamenjajo vloge, ki so jih vajeni čez leto v svojih ekipah. Tokrat bo Luka Mezgec glavni in odgovorni v devetčlanski zasedbi, ki jo bo prvič vodil novi selektor Andrej Hauptman.

Slovenija je ena od devetih reprezentanc z devetimi kolesarji na startu. Velesila. Hauptman je za debi ob državnem prvaku izbral Mateja Mohoriča, Marka Kumpa, Mateja Mugerlija, Roka Korošca, Davida Pera, Luka Pibernika, Jana Tratnika in Kristijana Korena. Zagotovo bo znal dobro razporediti vloge. Kump je z izkušnjami v UAE Emirates kot eden najhitrejših poleg Mezgeca. Mohorič in Koren sta cenjena kot lokomotivi v sprinterskem vlaku svojih ekip, Pibernik in Tratnik znata pripraviti teren za sprinterski vlak, Korošec, Per in najstarejši Mugerli pa bodo zapolnili vrzel kot pomočniki. »Ve se, zakaj gremo na evropsko prvenstvo. Tja grem kot pomočnik in skušal bom čim bolj koristiti,« je odločen Jan Tratnik.

»Obeta se kontrolirana dirka,« napoveduje Mezgec, znan tudi kot kolesarski Nostradamus. Z napovedmi je zadeval zmagovalce na francoskem Touru kot za stavo. Čeprav na startu ne bo zvezdnika Petra Sagana, Mezgeceva napoved sloni na izboru ostalih velikih reprezentanc. »Na Poljskem se o EP ni veliko govorilo. Če bodo zraven Francoz Coquard, Italijan Viviani, Norvežan Kristoff, je jasno, da vsi pričakujejo ciljni sprint. Nizozemci bodo delali za Wipperta ali Hoflanda, De Kort jih bo znal dobro organizirati za sprint. Pri Belgijcih bo Debusschere kapetan in imajo dober vlak. Norvežani bodo verjetno delali za Kristoffa,« o tekmecih razmišlja Mezgec. Med članicami bo vozila le Polona Batagelj, med mlajšimi člani do 23 let pa je glavni up Žiga Jerman. Če v mlajših kategorijah Slovenija niza uspehe v kratkih intervalih, med elito ni imela uspeha na velikih tekmovanjih že od svetovnega prvenstva 2011 na Danskem, ko je Borut Božič na Kozjem griču nad Köbenhavnom osvojil sedmo mesto. Herning je lahko znova prelomni.