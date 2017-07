Svoj dom najbrž že tako ali tako polnite z vonjem jasmina, po katerem dišijo pralni prašek, mehčalec ali šampon. Njegov izjemno prijeten vonj naj bi blagodejno vplival na našo pozornost in produktivnost, hkrati pa tudi zmanjševal napetost in stres ter zaradi tega izboljšal še kakovost spanja. A bodite pozorni: vonj jasmina je precej intenziven, zato najbrž ni najboljša izbira za najbolj občutljive osebe.

Znameniti rimski filozof in zdravilec Galen je odkril blagodejne učinke baldrijana že pred stoletji in njegovo korenino rad predpisoval pacientom, ki so trpeli za nespečnostjo. Njegovo zdravilo je potrdila tudi sodobna znanost, saj so številne raziskave dokazale njegov ugoden vpliv na kakovost spanja. Že samo inhaliranje vonja bi naj pomagalo, da boste lažje zaspali, zato ga postavite blizu obraza. Morda kar na nočno omarico?

Sivka je prav gotovo najbolj tradicionalna izbira, kar pa je odlična novica, saj mora biti nekaj zares izvrstno, da postane del tradicije. Sivka si je svoj legendarni status med rastlinami zaslužila s svojo živahno barvo, ki pomirja oči, in pomirjujočo aromo, ki pomirja … pravzaprav vse! Vonj sivke naj bi upočasnjeval srčni utrip, zmanjševal napetost in celo skrajšal čas, ki ga potrebujemo, da se po spancu zbudimo. Popoln nočni spremljevalec torej, kaj menite?

Favorit Nase: samolist

Samolist kot eden favoritov Nase v raziskavi o rastlinah, ki najbolje čistijo zrak, učinkovito čisti strupene benzen, trikloretilen in formaldehid. Zapletena kemijska imena vam sicer najbrž ne povedo prav veliko, vendar verjemite, da vam lahko okrnijo kakovost življenja in spanja. Še dodatna dobra novica: samolist oziroma spatifil, kot mu tudi pravimo, lahko poviša vlažnost v vaši spalnici, kar blagodejno vpliva na nadležne (in žal zelo pogoste) težave, kot so alergije, nahod in suho grlo.