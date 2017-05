»Sedemnajst minut po polnoči smo bili obveščeni o požaru v Ponikvi pri Žalcu. Ker poznamo objekt, v katerem je zagorelo, smo takoj aktivirali večje število gasilskih enot in tudi cistern, da ne bi imeli težav z zagotavljanjem vode. Na kraj nesreče je tako prispelo kar 84 gasilcev z 20 gasilskimi vozili in 11 cisternami, pa tudi avto lestev, ki smo jo tokrat potrebovali, ker je začelo goreti ravno v podstrešnem delu precej visokega objekta. Ne glede na to, da je bil ogenj ob našem prihodu že precej razvit, pa smo se odločili tudi za vstop v notranjost prostora, kjer pa se je lažje poškodoval en gasilec. Pri gašenju je dobil nekaj prask in odrgnin, pri podrobnejšem pregledu v bolnišnici pa se je izkazalo, da si je natrgal tudi stegensko mišico. A kaj hujšega k sreči ni bilo,« je včerajšnjo intervencijo v Ponikvi pri Žalcu opisal Primož Vasle, poveljnik gasilskega poveljstva Občine Žalec, ki je bil hkrati tudi vodja tokratne intervencije. Da se je na nesrečnega gasilca zrušil del stropa, so potrdili tudi na celjski policijski upravi.

Domačinka doživela šok Vodja intervencije pa je povedal, da so reševalci nujne medicinske pomoči, ki morajo biti ob obsežnejših požarih vedno prisotni, pomoč ponudili tudi stanovalki, ki so jo skupaj s sostanovalko, s katero sta živeli v podstrešnem stanovanju, nemudoma evakuirali iz objekta. A ni potrebovala zdravniške pomoči zaradi kakšne poškodbe ali morda vdihavanja dima, temveč zaradi stresa, ki ga je doživela. Gasilci iz desetih prostovoljnih gasilskih društev, povezanih v Gasilsko zvezo Žalec, in sicer iz Ponikve pri Žalcu, Velike Pirešica, Šempetra v Savinjski dolini, Žalca, Zavrha pri Galiciji, Ložnice, Gotovelj, Levca, Drešinje vasi in Dobriše vasi - Petrovče, so se z ognjem borili kar štiri ure in intervencijo končali okoli četrte ure zjutraj. Po njej so pregledali objekte s termokamero ter ostali tudi še na požarni straži. »Na srečo trgovina in bistro, ki sta spodaj v tem objektu, v požaru nista bila poškodovana, prav tako nam je uspelo očuvati druge objekte v neposredni bližini,« je še povedal Vasle. Je pa v celoti zgorelo ostrešje, eno stanovanje in del tretjega nadstropja. Zakaj je zagorelo, še ni znano, saj so kriminalisti včeraj še vedno pregledovali objekt, prav tako še ni znana višina škode.