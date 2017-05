Potem ko je bilo sinoči v središču Ljubljane slovesno odprtje 18. evropskega prvenstva kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu, se bo tekmovalni del začel danes popoldne s kvalifikacijami kanujev dvosedov (Sašo Taljat – Luka Božič), kanuistk (Nina Bizjak, Alja Kozorog, Ajda Novak) in kajakašev (Peter Kauzer, Žan Jakše, Martin Srabotnik). Največ pogledov slovenskih navijačev bo uprtih v olimpijskega podprvaka Petra Kauzerja, ki je prav v Tacnu na evropskem prvenstvu pred 12 leti s srebrno kolajno začel pohod v svetovni vrh.

»Treniral sem kakovostno, poškodb ni bilo, počutje je dobro in uživam v čolnu, zato komaj čakam, da se vse skupaj začne. Ker se obeta lepo vreme, bomo lahko uživali tekmovalci in tudi gledalci,« je poudaril Peter Kauzer. Čeprav prihaja iz Hrastnika, se v Tacnu počuti kot v domači dnevni sobi, saj tukaj vesla že 20 let. Pozna vsak centimeter sicer zelo zahtevne proge, na kateri je doživel že veliko veselja, pa tudi marsikatero razočaranje. »Čeprav progo poznam, me še vedno lahko presneti. Ne le Tacen, ampak vsaka proga na svetu. Voda se vseskozi spreminja, vsaka vožnja je drugačna, dva vala nikoli nista enaka. A to so stvari, ki naredijo tekmo zanimivo,« je bil zgovoren 33-letni Hrastničan.

Kapsl, kot ga kličejo prijatelji, je skupaj s kanuistom Benjaminom Savškom, kajakašico Urško Kragelj in kanuističnim dvojcem Sašo Taljat – Luka Božič velik slovenski adut za kolajno. »Če ostanem brez kolajne, bom razočaran le, če bom naredil takšno vožnjo, kot jo znam, pa bom ostal praznih rok. V primeru napake – upam, da je ne bom naredil – bom zelo razočaral zgolj samega sebe, nikogar drugega. Še vedno čutim, da sem sposoben zmagati na vsaki tekmi, če le naredim takšno popolno vožnjo, kot jo znam. Moja edina naloga je, da pokažem vse, kar znam, nato pa počakam, da vidim, kaj so prikazali tekmeci,« je odločno povedal Kauzer.

V današnjih kvalifikacijah je edini cilj preboj med 30 polfinalistov, v soboto pa nato napredovanje med 15 finalistov ter v finalu popoln napad. V finalu želi pokazati takšno vožnjo, kot jo je lani na olimpijskih igrah, evropskem prvenstvu in v finalu svetovnega pokala v Tacnu. Kot eden najboljših izkušenih krotilcev brzic je pripravljen svetovati tudi najhujšim tekmecem, če ga le vprašajo za nasvet. »Nisem nevoščljiv ob uspehih tekmecev, niti jim ne privoščim napak. Vsi trdo treniramo, da bi bili najboljši. Moja edina naloga je, da pokažem najboljše, kar znam,« je končal Kauzer in se razveselil posodobitve tacenske proge tik pred ciljem.

Ker kanu dvosed ni več olimpijska disciplina, bo za Saša Taljata in Luko Božiča nastop v Tacnu poslovilna tekma od čolna, v katerem sta bila med najboljšimi na svetu. Namesto kanuja dvoseda bo v olimpijskem programu leta 2020 v Tokiu ženski kanu enosed. Slovenija bo imela na domači tekmi kar tri predstavnice v novi olimpijski disciplini, a še niso konkurenčne, da bi se vmešale v boj za najvišja mesta.