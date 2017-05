Prejšnji teden so se v Bruslju srečali voditelji 28 članic Nata, bolj kot uradni del pa je rumene medije seveda zanimal spremljevalni program, predvsem tisti, ki so ga v Bruslju organizirali za partnerice in partnerje voditeljev. Medtem ko so tuji mediji poročali predvsem o udeležbi Gauthierja Destenaya, moža luksemburškega premierja Xavierja Bettela, se je na spremljevalnem programu zgodila tudi manjša slovenska prevlada. V muzeju, posvečenem slikarju Reneju Magrittu, sta se namreč družili Sevničanka Melania Trump in novo dekle premierja Mira Cerarja, Šentjurčanka Mojca Stropnik. Predsednik vlade je po tem srečanju povedal, da sta ameriška prva dama in njegova partnerka našli pristen človeški stik in imeli ob tem zelo prijeten pogovor, ki je pripeljal do še enega vabila Melanii v Slovenijo. Po znanih podatkih Mojca Stropnik v Slovenijo ni povabila nobene druge prve dame.

Mojca Stropnik in Melania Trump svojima partnerjema pomagata krojiti mednarodne odnose, domači politiki pa se posvečajo predvsem svojemu telesu in vrtu. Med najbolj športne politike se poleg predsednika Boruta Pahorja po poročanju revije Suzy uvršča Eva Irgl , ki so jo razglasili za najbolj fit slovensko političarko. »Eva Irgl je pri 40 letih videti odlično, saj z uravnoteženo prehrano in redno telovadbo skrbi za lepo postavo in zdravje.« V reviji so sklenili, da to morda potrjuje govorice, da naj bi se tudi Eva Irgl odločila za kandidaturo na predsedniških volitvah in tako tudi na političnem, in ne samo na telovadnem parketu postala resna konkurenca Borutu Pahorju.

Zakaj Švab, Tozon in Plestenjak še niso poročeni?

Pereče vprašanje o zakonskem stanu treh najbolj zaželenih slovenskih estradnikov so odprli v reviji Avenija, v kateri so na naslovnici tokrat izpostavili pevca Modrijanov Blaža Švaba, člana Čukov Jerneja Tozona in popevkarja Jana Plestenjaka. Vsi trije namreč veljajo za lomilca ženskih src, a hkrati še vedno niso našli pravih izbrank. O razlogih so v reviji zapisali: »Recimo, da gre za teorijo zarote, v kateri je vse tri junake podkupila obveščevalna služba, da bodo ohranjali svojo javno samskost in s tem podžigali Slovenke, da bi sanjarile o njih, ko bi občevale z janezi, zaradi česar bi bili ti bolj samozavestni, češ, poglej, kako izjemen ljubimec sem.« Ob vseh drugih govoricah, tudi teh, da imajo vsi trije rajši moške, se nam zdi to še najbolj verjetna razlaga.

Sploh ker rumeni mediji vztrajno poročajo, da vsi trije veliko razmišljajo o tem, da bi si ustvarili družino. Ko je zanosila Švabova sovoditeljica Darja Gajšek, se je dolgo časa ugibalo, ali ni morda oče prav modrijan. Voditeljica je pozneje povedala, da je oče nekdo drug, Švab pa se je ob novici od sreče razjokal. V reviji Nova ta teden poročajo o tem, da si je Tozon ob spremljavi neznanke na nedavni prireditvi menda razneženo ogledoval otroka svoje soplesalke v oddaji Zvezde plešejo in se s tem morda izdal, da si tudi on želi naraščaja. O Plestenjakovih željah pa smo se lahko prepričali sami, in sicer na podelitvi viktorjev. Tam se je, ko smo ga prosili, naj se slika z oboževalko, pošalil, da samo v primeru, če mu bo rodila otroke. Dotična je roditeljsko ponudbo za zdaj zavrnila, se je pa vseeno lahko slikala z estradnikom.