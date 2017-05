Medtem ko se je del ljubljanske mladine v petek zbiral na Študentskem kampusu, kjer je bil koncert Legit Shit, tja je svoje otroke peljal tudi Jure Košir, so pred SNG Drama v središču Ljubljane slavnostno razgrnili novo sezono. Ravnatelj Drame Igor Samobor je zbrane pred stavbo seznanil z načrti in upi za sezono, ki jo bodo sestavljale predvsem predstave slovenskih dramatikov, za glasbeno spremljavo pa so poskrbeli kar igralci sami. Potem ko so kot priložnostna skupina zabavali občinstvo med odmori predstave Kralj Ubu, so zdaj nastopili še samostojno: Klemen Slakonja z vokalom, Jurij Zrnec na kitari, Bojan Emeršič na bobnih, Matija Rozman na kitari, z njimi pa je nastopil tudi pianist Jože Šalej.

Ti so razgrnitev sezone, ki bo v znamenju slovenskih klasikov, popestrili s slovenskimi »klasiki« bolj komercialne narave, saj so prepevali uspešnice Fredija Milerja, skupin Napoleon, Kingston, svoj koncert pa so začeli s priredbo skladbe Life is Life skupine Laibach. Na odru sta se jim pridružila tudi Nina Valič in Jernej Šugman, med občinstvom pa smo opazili številne igralke in igralce ter režiserje, pa tudi nekdanjo kulturno ministrico Majdo Širca, nekdanjega direktorja Cankarjevega doma Mitjo Rotovnika z igralko Polono Vetrih ...

Jonasa najprej žarili, nato pa je prepeval osebni pravnici Prejšnji teden je bila v Cankarjevem domu dva dni zapored prireditev Na žaru, kjer so znani prvi večer žarili Jonasa Žnidaršiča, drugi večer pa Jožeta Potrebuješa. Jonas se je lahko spraševal, kakšne prijatelje ima, ta teden pa je na Improviziji, prav tako v Cankarjevem domu, morda premišljeval o tem, kakšne prijatelje bi rad imel. Jonas je bil namreč gost presenečenja na prireditvi, kjer improvizatorji in improvizatorke prepevajo skladbe, za katere si naslove izmisli občinstvo. Letos so tako poslušali pesmi Furam safr, ki je bila na primer zapeta v slogu skupine Matter, pa tudi skladbe z naslovi Kranjska klobasa v izvedbi Sponzorine, Kje so moje spodnjice, Imam bundo na gumbe in zmagovalno Sir iz mleka bom naredil. Jonas je prepeval lansko zmagovalno skladbo Tatjana, bodi moja osebna pravnica.

Kaj imata skupnega Tanja Žagar in Severina? Govorice. Glede ginekološkega stanja Tanje Žagar v rumenem tisku še vedno ni nič novega, glasbenica pa vso pozornost še vedno s pridom izkorišča za lastno promocijo. Kmalu bo na primer v Lescah na Gorenjskem nastopila v družbi Severine, zato so v reviji Suzy zapisali, da imata zvezdnici poleg prvega skupnega nastopa še nekaj drugih podobnosti. Obe namreč obkrožajo govorice o nosečnosti. Medtem ko naj bi bila Tanja Žagar noseča s svojim menedžerjem Mikijem Šarcem, naj bi bila Severina noseča s svojim novem partnerjem Igorjem Kojićem, a kot poroča revija, se je glede te teme tudi Hrvatica zavila v molk. Tanja Žagar prav tako molči o nosečnosti, ne pa o vsem drugem. Ta teden ima dvostranski intervju v reviji Lady, v katerem smo lahko izvedeli, da ljubi in je ljubljena. Ter da po novem podpira Domnov sklad, sklad za nadpovprečno inteligentne otroke, ki si ne morejo privoščiti študija v tujini.

Motivacijski trenerji in roza spreji Študij v tujini si je lahko privoščil sin Rosvite Pesek, ki se je po srednji šoli kot obetaven košarkar preselil v Kalifornijo. Filip Pesek se je po triletnem študiju vrnil domov, a ne kot košarkar, temveč kot motivacijski govorec. »Tisti, ki so že imeli priložnost, da so zgovorneža spoznali, so navdušeni nad mladeničevo nalezljivo energijo. V en glas zatrjujejo, da je pri svoji obrti vsaj tako dober kot Smiljan Mori, neprekosljivi motivacijski trener iz Maribora, ki žanje slavo po vsem svetu,« so zapisali v reviji Zvezde. Svojevrstna motivacijska trenerka postaja tudi najbogatejša Slovenka Iza Login. Ta je v reviji Suzy tokrat predstavila posebno tehniko roza spreja, ki pomaga pri doseganju ciljev. Uporabite jo, ko imate občutek, da oseba, s katero ste v stikih, ni najboljše volje. »V mislih si predstavljajte, da osebo ali določeno situacijo popršite z roza sprejem. Pritisnete na sprej in velik roza oblak pršila se razprostre nad osebo, situacijo. Natančno si predstavljajte, kako je oseba ali situacija ovita v roza meglico, objeta in pobožana z njo.« Oseba, ki jo popršite, bo tako prejela velik paket brezpogojne ljubezni, z istim znanjem pa si lahko pomagajo tudi osnovnošolci, ki po besedah podjetnice z istim znanjem in ob uporabi roza spreja dobivajo vsaj dvakrat boljše ocene, ko so vprašani.

Franci Planinšek v mislih ubil Fidela Castra Plastični kirurg Franci Planinšek, ki se je pred leti znašel v težavah, ker je v operacijsko sobo pripeljal sina, je tokrat za revijo Story svoje očetovstvo ocenil z dvojko, saj sam zase meni, da je zelo slab oče, čeprav svojemu sinu omogoča predvsem to, da na potovanjih vidi ogromno sveta. Potovanja so spremenila tudi Planinška, saj je v intervjuju delil svojo izkušnjo s Kube, kjer je živel kot domačin s tistimi, ki so mesec preživeli z nizkimi vsotami denarja. »Ne samo da jim uspe, temveč ob tem izražajo še neizmerno veselje. Bil sem osupel, tako ni bilo niti v nekdanji Titovi Jugoslaviji. Ponovno sem dojel, da denar človeka ne osrečuje. Srečen si sam po sebi, že ko si drugim enak. Razdelil sem ves denar in svoja oblačila, saj se mi je zdelo, da tega ne potrebujem,« je povedal Franci Planinšek. Dodal je, da je bil nad vsemi družbenimi sistemi pretresen, ne le nad »lažnim socializmom Fidela Castra«. »Potrebujemo torej novo revolucijo; filozofe in pesnike pooblaščam, da mi zgradijo svet. In če vas zanima, kdo je ubil Castra, no, to sem bil jaz, vsaj vsako noč v mislih!«